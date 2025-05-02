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探索寵物健康新科技！2025台灣國際醫療暨健康照護展　首度打造寵物醫療用品專區

2025台灣國際醫療暨健康照護展首度打造寵物醫療用品專區（圖／外貿協會提供）

▲台灣國際醫療暨健康照護展匯聚眾多新創醫療亮點，去年交流熱烈，今年將於6月5日至7日在台北南港展覽館2館盛大登場！

圖、文／外貿協會提供

由外貿協會主辦的「2025台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan 2025）」將於6月5日至7日於台北南港展覽館2館盛大登場！今年首度推出「寵物醫療用品專區」，集結多家寵物醫療科技領導廠商，展示涵蓋診斷、治療、監測等創新解決方案，邀請全台獸醫、專業人士與關注寵物健康的民眾一同參與，探索最前沿的寵物健康科技！

聚焦寵物醫療創新應用，打造全方位臨床照護場景
根據農業部最新統計，台灣寵物飼養數量在短短兩年內快速成長，家犬數量從約120萬隻增至近150萬隻，家貓則從87萬隻暴增至130萬隻，增幅高達50%！寵物已成為家庭不可或缺的一員，進一步推動整體寵物醫療與照護市場蓬勃發展。

為因應龐大市場需求，2025年台灣國際醫療暨健康照護展首度設立「寵物醫療用品專區」，成為本屆展會一大亮點。國內多家深耕動物醫療領域的專業廠商與新創團隊，展出從診斷影像、手術器械、醫療耗材到智慧照護與遠距技術等多元解決方案，涵蓋臨床診療與居家健康管理的各大應用場景。

展區展示內容橫跨血糖監測設備、等離子與冷凍治療技術、傷口修復材料、營養保健品到高效消毒滅菌設備，技術應用兼具實用性與前瞻性，展現台灣寵物醫療產業的強大能量與創新實力。

此外，本屆展會亦設置公協會專區，邀集產官學界共同參與，展示獸醫教育推廣、臨床設備應用、智慧醫材整合及產學合作成果等多項實務應用與創新案例。透過跨界整合平台，讓業者、獸醫與飼主能一站式掌握寵物醫療市場動態與未來發展趨勢，推動全台寵物健康產業邁向更智慧與永續的未來。

寵物醫療,寵物健康,毛小孩（圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼人們越來越把貓狗當作家庭成員看待，對牠們的醫療照護也更加重視。（圖／取自免費圖庫pexels）

寵物醫療,寵物健康,毛小孩（圖／取自免費圖庫pexels）

整合AI、遠距、智慧與創新，台灣年度健康產業指標盛會
2025台灣國際醫療暨健康照護展不僅聚焦寵物醫療領域，更全面布局未來健康照護趨勢，打造橫跨醫療科技、數位健康與全齡照護的專業展覽平台。本屆展會規劃多個重點主題展區，包括：
● AI智慧醫療：展示AI在診斷、治療、醫療影像與院內管理等多方位應用，並設有「AI醫材法規講堂」、「AI醫療臨床實踐沙龍」等專業活動，協助業者掌握法規脈動與市場趨勢。
● 智慧醫療情境館：結合手術室與智慧病房實境模擬，現場呈現智慧醫療器材、遠距診療、AI輔助決策等臨床應用情境，讓觀展者身歷其境。
● 遠距醫療與數位健康：因應疫後醫療轉型需求，展出行動醫療裝置、虛擬診所、雲端藥局等創新服務模式，提升偏鄉照護與居家健康管理效能。
● 全齡健康：聚焦銀髮照護、嬰幼兒健康與長期照護，展示智慧輔具、照護機器人、康復與復健設備，實現跨世代照護整合。
● 新創展區 M-novator：邀請來自5個國家的11家醫療創新企業，展出突破性研發成果，帶來數位治療及健康追蹤等創新健康解決方案。

本次展會規模盛大，匯聚來自台灣及全球醫療健康產業的領導品牌與專業廠商，預計超過300家企業、500個攤位共同參展，預期吸引超過1,000位國際買主與10,000位國內外業者共襄盛舉，是年度醫療專業人士與產業買主不可錯過的國際級盛會！

2025台灣國際醫療暨健康照護展首度打造寵物醫療用品專區（圖／外貿協會提供）

▲業者展示創新醫療技術，鎖定全球市場擴大商機媒合契機。

年度醫療大展免費開放報名，填寫資料掌握產業最新趨勢
「2025台灣國際醫療暨健康照護展」將於2025年6月5日至7日於台北南港展覽館2館隆重登場，展期共三天，開放一般民眾與醫療專業人士免費參觀。即日起只需線上填寫基本資料，即可取得專屬QRCODE，展期間憑碼即可快速入場。報名自3月起開放，至展期最後一天皆可線上申請。

本屆展會涵蓋從人醫到寵物醫療、從智慧醫療到全齡照護的廣泛應用，無論是獸醫、醫護從業人員、學術研究者，或關注健康生活的民眾，皆能於現場深入探索產業趨勢與最新解決方案。更多展覽資訊與報名方式，請至展會官網填寫參觀申請：https://www.medicaltaiwan.com.tw/zh-tw/register-pro-visitor/index.html

關鍵字： 2025台灣國際醫療暨健康照護展寵物醫療寵物健康毛小孩

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