台南又見「蛇窟」半個月抓5隻...全是臭青母　雞蛋慘被吃光

記者林東良／台南報導

繼台南市安南區公親寮公學路一段被稱為「蛇窟」後，台南市安南區又出現新蛇窟！一處養雞戶近半個月接連遭蛇襲，雞蛋幾乎被吃光，累計已出現5隻體型碩大的臭青母，從1米至2米都有，4月30日下午3時左右，捕蛇達人鄭琨諺徒手捕獲1隻1.5米長臭青母，他懷疑可能有2個以上臭青母家族在此活動，呼籲飼主加強防範。

▲台南安南區雞舍半月內遭5隻臭青母蛇襲擊，最大尾達2米，蛇類達人鄭琨諺懷疑有2個以上臭青母家族在此活動，呼籲飼主加強防範。（圖／鄭琨諺提供，下同）

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鄭琨諺指出，30日下午再度接獲友人通報，其雞場又有蛇類入侵，他心想怎麼又來了一隻？由於情況緊急，他僅戴上手套並利用雨傘，在蛇吃飽靜止不動時成功捕捉，經測量，這隻臭青母長達1.5米，隨即被帶往野外野放。

據了解，該戶雞舍僅約4、5坪大，飼主飼養的蛋雞主要供自家食用，但近半個月來幾乎蛋全遭吞噬。從4月中旬起，鄭琨諺已先後捕捉4尾臭青母，另有1尾失去蹤影，每隻都體型肥碩、超過1米，全為臭青母蛇，數量與密度與之前安南區的「蛇窟」公親寮不遑多讓，儼然成為台南新蛇蹤熱區。

鄭琨諺說，臭青母又稱王錦蛇、臭青公，是台灣常見無毒蛇類，雖具攻擊性但對人類無致命危險，喜食鼠類、蛙類與雞蛋。他過去經驗中，同一地點出現3隻後通常就不再有蛇蹤，但這次5隻連發、且同品種，極可能有兩個以上家族活動，近期仍不排除有更多蛇出沒。

他已提醒飼主加強防蛇措施，並呼籲民眾若遇蛇類切勿自行捕捉，應通知專業人員協助處理，兼顧生態保育與人身安全。

捕蛇達人鄭琨諺是名義消，10多年前捕蛇還是消防局業務時，他常與警消一同出勤捕蛇，練就一身捕蛇本事，後來捕蛇業務回歸農業局委外專責民間單位處理，他就沒有再「出勤」，現在都是朋友拜託才會幫忙。