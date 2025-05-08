沼林袋鼠「求偶拳擊賽」露超壯胸肌　網見「胯下蒜頭」驚嘆

▲沼林袋鼠「求偶拳擊賽」，發情期爭風吃醋。（圖／壽山動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／綜合報導

健身房苦練的成果大對決！高雄市壽山動物園沼林袋鼠迎來發情期，2隻雄性袋鼠爭風吃醋展開「拳擊賽」，不過超壯的胸肌卻惹得一眾網友歪樓，甚至質疑有沒有P圖，園方也表示「不能再更真了」。

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▲沼林袋鼠擁有超壯碩的胸肌。（圖／壽山動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲園方特別介紹，沼林袋鼠的GG在睪丸的下面，和人不一樣。（圖／壽山動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



壽山動物園官網資料顯示，沼林袋鼠是小型袋鼠，身高在60公分以下，尾巴具有平衡穩定的功用，可當作第五條腿撐住整個身體重量。影片中還可以看到，在牠們的胯下縮著一顆碩大的「蒜頭」，其實那是雄性袋鼠的「睪丸」，放鬆時會垂下來，警惕時才會縮在腹部。

▲雄性袋鼠的「蒜頭」放鬆時會垂下來，尾巴可以撐住整個身體重量。（圖／壽山動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲雄性袋鼠的「蒜頭」放鬆時會垂下，警惕時則會收緊。（圖／壽山動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



園方在臉書分享沼林袋鼠的日常及知識點，沒想到一大堆網友重點誤，笑道「我只注意到那胸肌（讚嘆」、「想問牠們去哪個健身房？練的很好」、「小朋友不要打架啊！」、「下墜的時候真的超像蒜頭」、「上課學不到的知識」、「奇怪的知識又增加了」，剛好這次還有雌性在附近，才會上演這場爭偶行為大戲。

▲保育員目前照顧的袋鼠寶寶，萌萌大眼超可愛。（圖／壽山動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）