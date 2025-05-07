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情侶拼命訓練呆萌狗坐下　一旁2貓先學會指令「親身示範技巧」

情侶拼命訓練狗狗坐下　一旁2貓竟先學會指令「親身示範技巧」。（圖／翻攝自Tiktok／hannahlouisebroad）

▲狗狗一直聽不懂指令，貓貓卻先坐下。（圖／翻攝自Tiktok／hannahlouisebroad）

記者李振慧／綜合報導

國外一對女飼主在網路上分享，當她和男友正在努力訓練寵物犬坐下時，沒想到寵物犬怎麼教都不會，一旁觀看的2隻寵物貓反而先學會指令，突然同步坐下，可愛畫面獲得20多萬點閱。

女子漢娜(Hannah Louise Broad)近來在TikTok上分享，她和男友想要訓練寵物犬威洛(Willow)學會坐下，事情卻有了意外發展。

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@hannahlouisebroad When the wrong animal gets the message ???? #welltrainedcats #sit #meetingdog #catvideo ♬ original sound - Hannah Louise Broad

影片中可看到，男友不斷對著威洛喊著，「坐下」、「坐下威洛」，然而威洛卻只是東張西望，一臉困惑的樣子，就在男友鍥而不捨持續講著「坐下」、「坐下」時，家中2隻寵物貓反而先坐下了。

當2隻寵物貓聽懂指令坐下時，威洛還是一臉呆萌的模樣，讓拍攝影片的漢娜忍不住笑了出來。影片獲得20多萬點閱，許多網友留言，「小貓們同步坐下」、「小貓們決定親自向狗狗示範坐下技巧」、「貓咪們好聰明」。

漢娜後來表示，其實威洛不是他們的寵物，只是暫時幫朋友照顧，「威洛因為貓貓朋友太興奮了，才會忘記坐下的指令，其實牠是知道的」。

關鍵字： 動物寵物坐下情侶

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