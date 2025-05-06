流浪小黑狗闖民宅求救　男意外發現「還有10兄弟姊妹」一起救

▲狗狗帶領男子找到其他小狗。（圖／翻攝自TikTok／itsrescueddepi）

記者李振慧／綜合報導

希臘一名男子工作時，一隻流浪小黑狗突然出現在門口張望，後來甚至爬進院子，可愛的模樣惹人心疼，男子本來以為小狗不小心和家人走失，才會自己在路上閒晃，沒想到隨著牠的腳步找到了10隻兄弟姊妹。

這名網友在網路上分享，他的兄弟在院子工作時，遇到一隻主動前來尋求幫忙的流浪狗狗。影片中可看到，小黑狗看起來只有幾個月大，被抱在懷中時表現得十分乖巧、可愛。

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男子表示，「我們原本以為牠是一隻獨自流浪的小狗，但後來我們找到了牠的10隻兄弟姊妹，牠們住在一個簡陋的貨櫃下面」，雖然很想幫助所有的狗狗，但因為能力有限，最後決定把小黑狗帶回家照顧，並取名為Depi。

影片曝光後獲得280多萬點閱，許多網友留言，「太棒了，小狗不但救牠自己也救了所有手足」、「真是勇敢的寶寶」、「牠是牠們家裡的英雄」。

還有許多網友詢問其他小狗狀況，男子表示，雖然他們無法把所有狗狗都帶回家照顧，但在當地愛狗團體的幫忙下，已經幫其他小狗接種了疫苗，並在網路上分享牠們的故事，希望能幫助牠們早日找到新家。