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樹林拍到灰色豬形神祕生物　專家揭真相網友傻：竟然沒有頭

樹林中拍到灰色豬形神祕生物　專家揭真相網友傻：竟然沒有頭。（圖／翻攝自Facebook／NYS Department of Environmental Conservation）

▲貼文中的動物引發討論。（圖／翻攝自Facebook／NYS Department of Environmental Conservation）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州環境保護部近來在臉書上分享一張特別的照片，畫面中可看到，他們的監測攝影機拍到一隻神祕生物，該生物乍看下好像沒有頭部，又像是一頭豬，貼文引發網友討論。

紐約州環境保護部門New York State (NYS) Department of Environmental在臉書上表示，「野生動物令人著迷、又酷又有趣，但有時也令人覺得棘手，請在下面留言，告訴我們你看到了什麼」，並附上一張神祕生物的照片。

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照片中可看到，該動物全身呈現深灰色，引發網友討論，「我不知道這是什麼生物，但是看起來滿像水豚的」、「乍看好像野生公鼠」，也有人猜測是傳說中的吸血怪物卓柏卡布拉(chupacabra)。

紐約州環境保護部門人員在貼文中解答，雖然許多人認為照片中的生物看起來像豬，但其實該動物是一隻灰狐，由於拍攝角度的關係沒有拍到頭，導致尾巴的部分看起來像豬頭。

謎底揭曉後獲得網友留言，「哈哈哈，仔細看真的是一隻狐狸」、「照片中竟然沒有頭，尾巴看起來真的很像小豬的臉」、「我徹底上當了」。

關鍵字： 生物動物紐約州灰狐北美要聞

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