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寵物龜「失蹤長達9個月」終於回家　女主人驚：只移動1.6公里

▲烏龜,小烏龜,龜殼,龜。（圖／達志／示意圖）

▲寵物烏龜失蹤9個月，卻在家附近找到。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一隻寵物烏龜離家長達9個月後被發現，令擔心不已的女主人終於鬆了一口氣，然而發現的地點距離住家僅1英里（約1.6公里）左右，等於每天平均只移動了6公尺左右。

女子瑞秋(Rachel Etches)飼養寵物龜李奧納多(Leonardo)已經長達13年，然而這隻烏龜去年7月卻突然從坎布里亞郡(Cumbria)阿爾弗斯頓(Ulverston)家中消失，令她心碎不已，擔心寵物龜會發生不測。

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瑞秋隨即在社群網站上發布尋找寵物啟事，然而一直沒有消息，她傷心表示，「13年來，李奧納多一直在我家取暖燈下過著很舒適的生活，我很擔心牠無法熬過戶外的冬天」。

在李奧納多失蹤9個多月後，瑞秋近來接獲好消息，一名遛狗者意外在街上找到了李奧納多，並且幫忙帶到寵物店，店員最後找到了主人。

寵物店在網路上分享了這個好消息，貼文獲得網友留言，「真是個好消息，謝謝所有幫助找到牠的人」、「李奧納多，歡迎回家」、「所以牠到底跑去哪了」。瑞秋表示，李奧納多本來就很愛冒險，之前也曾逃跑過，懷疑牠跑出家後因為太冷進入冬眠狀態，等到天氣轉好才繼續移動。

關鍵字： 寵物烏龜失蹤英國Rachel EtchesLeonardo

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