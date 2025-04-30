凶猛獸闖進渡假飯店！男路上遇北極熊「鳴槍無效」　逃命畫面曝

▲遊客拍到，男子被北極熊追殺畫面。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

挪威一名男子在冰天雪地的戶外工作時竟然遇見一隻北極熊，雖然他當時身上有攜帶步槍，然而開槍後卻完全無法嚇退北極熊，危急情況逼得他不得不棄槍逃跑，驚險跳上雪地摩托車離開，差點變成北極熊的晚餐。

事件27日發生在北極圈斯瓦巴群島(Svalbard)皮拉米登(Pyramiden)小鎮，女遊客蕾貝卡(Rebecca Baack)入住當地飯店時意外拍到驚險畫面。她表示，「深夜時聽到有人大喊有熊，我被吵醒了，發現一名工作人員試著把北極熊嚇跑，結果反而被追」。

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An eyewitness captured the moment a man chose to drop his gun and try to outrun a charging polar bear on a snowmobile in the Arctic town of Pyramiden on the Norwegian archipelago of Svalbard. pic.twitter.com/rzoePST9YK — ABC News (@ABC) April 29, 2025

影片中可看到，一名男性工作人員發現北極熊就在附近，北極熊看到他後立即衝了過去，雖然他鳴槍試圖嚇退北極熊，然而北極熊完全沒有要撤退的意思、一路追殺，眼看就要被抓到時，幸好男子及時跳到雪地摩托車上才終於擺脫。

男子正在被追殺時，影片中還可聽到旁觀群眾驚呼，「不！熊跑過去了」、「天啊！那傢伙真勇敢」。當地旅遊網站介紹，位於北極圈的斯瓦巴群島，北極熊是當地常見動物，由於北極熊時常會無預警展開攻擊，呼籲遊客前往時身旁最好有攜帶槍枝的導遊陪同。