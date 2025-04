凶猛獸闖進渡假飯店！男路上遇北極熊「鳴槍無效」　逃命畫面曝

▲遊客拍到,男子被北極熊追殺畫面。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

挪威一名男子在冰天雪地的戶外工作時竟然遇見一隻北極熊,雖然他當時身上有攜帶步槍,然而開槍後卻完全無法嚇退北極熊,危急情況逼得他不得不棄槍逃跑,驚險跳上雪地摩托車離開,差點變成北極熊的晚餐。

事件27日發生在北極圈斯瓦巴群島(Svalbard)皮拉米登(Pyramiden)小鎮,女遊客蕾貝卡(Rebecca Baack)入住當地飯店時意外拍到驚險畫面。她表示,「深夜時聽到有人大喊有熊,我被吵醒了,發現一名工作人員試著把北極熊嚇跑,結果反而被追」。

An eyewitness captured the moment a man chose to drop his gun and try to outrun a charging polar bear on a snowmobile in the Arctic town of Pyramiden on the Norwegian archipelago of Svalbard. pic.twitter.com/rzoePST9YK