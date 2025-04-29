「窗外沒人」5個月大德牧睡前突然狂吠　女查看嚇：男躲在露台下

▲德國牧羊犬警覺到家中有陌生人。（圖／翻攝自instagram／vellythewolfdog）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人在網路上分享，所養的德國牧羊犬才5個月大，某天晚上全家關燈正要入睡時，狗狗突然不停狂吠，她原本以為小狗可能還不習慣環境，只是想要吸引主人關心，然而查看後卻發現有陌生人躲在院子中，趕緊報警。

網友@vellythewolfdog在Instagram上分享，晚上全家人正準備入睡時，所養的德國牧羊犬Velly在籠中突然不停吠叫。飼主表示，由於狗狗仍在訓練中，才會關在籠內，原本她以為Velly可能只是想要獲得關注才會一直叫，可是聲音聽起愈來愈急迫，讓她擔心往前院看了一下，什麼都沒有看到。

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飼主表示，由於Velly的叫聲一直不停，她猜想狗狗可能想外出上廁所，便帶著Velly到院子，結果Velly出門後立刻衝去對著院子的露台狂叫，她才發現有一名陌生男子躲在露台下，立即報警。

警方趕到現場後，很快將闖入者逮捕。飼主感激表示，「Velly拯救了我們，雖然牠才5個月大，卻已經證明了令人難以置信的聰明和忠誠」。

貼文曝光後獲得100多萬人次點閱，許多網友留言，「這證明了德國牧羊犬是最棒的狗狗，牠立刻就發現了侵入者」、「德國牧羊犬很棒，牠們不但忠心、聰明，還會保護家人」。

還有一名女網友分享，「我們養的德國牧羊犬也是，某天突然像你家的狗狗一樣狂叫，被我老公罵了，結果隔天早上發現晾在外面的衣服被偷，報警時警察告訴我們，德國牧羊犬從來不會沒有原因亂叫喔」。