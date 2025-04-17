沙漠美洲獅出沒　失蹤2歲童「深夜遇靈犬保護」流浪11公里獲救

▲在狗狗的保護下，失蹤男童平安歸來。（圖／翻攝自Facebook／Yavapai County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名2歲男童突然失蹤，當局出動大批人力徹夜搜尋，最後在一處農場中發現男童，原來在沙漠中度過一夜的他，獲得一隻聰明狗狗的幫助，才能平安獲救。

亞瓦派郡(Yavapai)警方表示，14日下午5時他們接獲2歲男童艾倫(Boden Allen)於塞利格曼(Seligman)家中失蹤的消息，其最後一次現身時，身上穿著背心和睡褲。

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警方立即展開大規模搜尋行動，集結40多名志工與警員，14日晚間開始在男童住家附近徹夜尋找，由於該地區處於沙漠環境，除了夜間溫度會急速下降，荒野中還有許多美洲獅出沒，更加令搜救人員擔心男童安危。

搜救人員在長達16小時的搜尋沒有任何發現，然而隔天早上一處農場主人意外在自家土地上發現男童，男童身旁還有主人的狗陪伴。該地點距離男童住家約7英里（約11公里）遠，且路途中間需跨越3座大山，讓眾人都十分驚奇男童是怎麼走到這的。

農場主鄧頓(Scotty Dunton)表示，「我聽說有孩童失蹤的事，早上我沿著車道要去取車時，發現我的狗布福德(Buford)居然和那名失蹤男童坐在一起，我問男童『難道你在荒野走了一整夜嗎』，他說他在樹下睡著了，是我的狗找到他的」。

鄧頓表示，布福德是一隻護衛犬，夜間會在農場周圍巡邏，以防止郊狼靠近房產，他相信是布福德找到男童並且把人帶到安全地方保護，「我很高興男童沒事，也很高興是我的狗找到他」。