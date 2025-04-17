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荒野失蹤500多天！爆紅臘腸犬再度現蹤　搜救隊驚：生存力超強

荒野失蹤500多天！爆紅臘腸犬再度現蹤　搜救隊驚：生存力驚人。（圖／翻攝自Facebook／Kangala Wildlife Rescue）

▲臘腸犬在荒野中生存超過500天。（圖／翻攝自Facebook／Kangala Wildlife Rescue）

記者李振慧／綜合報導

澳洲臘腸犬瓦萊麗(Valerie)隨主人到袋鼠島斯托克斯灣(Stokes Bay)海邊露營區一起露營時，突然逃脫圍欄跑到荒野中，已經在外流浪長達500多天，雖然已出動大批野生動物救援人員，卻一直無法順利將牠捕獲，驚人的生存能力讓牠爆紅。

當地媒體報導，身為寵物犬的瓦萊麗，2023年11月隨主人喬治亞(Georgia Gardner)和喬許(Josh Fishlock)一起到袋鼠島露營時，因為想要和主人一起到海灘遊玩，竟然掙脫安全圍欄，後來逃到附近叢林中消失。

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女主人喬治亞和伴侶喬許雖然在當地花了5天的時間搜尋愛犬，卻到處都找不到寵物的蹤跡，最後假期結束，2人不得不傷心離開當地，沒想到1年過去，就在喬治亞擔心愛犬可能早已遭遇不測時，有人的攝影機意外拍到瓦萊麗身影。

當地動物救援組織Kangala Wildlife Rescue志工分享，4月3日島上的人拍到瓦萊麗在距離露營地約14公里田野中奔跑的模樣，「根據第一手資料和影片證據，我們現在知道瓦萊麗還活著」。

瓦萊麗還活著的消息令人振奮，然而志工表示，瓦萊麗非常難抓，雖然牠時常會出現在為牠設置的誘捕籠子中，但長久的野外生活讓牠變得十分小心謹慎，超強生存力每次都能成功逃脫。

根據最新的監視器畫面中可看到，瓦萊麗再次出現在誘捕籠中，雖然最後還是沒有成功捕獲，但發現似乎已經逐漸記起以前喜歡的物品與食物味道，志工們有信心，等到他們設置新的誘捕裝置後，將在未來幾天內成功帶瓦萊麗回家。

接獲消息的喬治亞則表示，她非常驚訝愛犬能在荒野中生活這麼久，「牠以前從來沒有離開過我身邊，牠不是那種喜歡外出、在困難環境活動的狗狗」。

關鍵字： 臘腸犬寵物狗狗失蹤澳洲Georgia GardnerStokes Bay紐澳要聞

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