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真的是九命怪貓！虎斑貓墜落115公尺峽谷奇蹟倖存　2主人身亡

真的是九命怪貓！虎斑貓墜115公尺高峽谷奇蹟倖存　2主人雙亡。（圖／翻攝自Best Friends Animal Society）

▲墜崖虎斑貓奇蹟存活。（圖／翻攝自Best Friends Animal Society）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一對老夫婦帶著寵物貓到猶他州旅行，由於2人在峽谷觀光時因為無視警告標誌，意外從380英尺（約115公尺）高處墜崖，然而當救援人員前往事發地點，意外發現寵物貓奇蹟活著，2名主人不幸身亡。

加菲爾德郡(Garfield)警方表示，45歲男子馬修(Matthew Nannen)與58歲女子拜莉(Bailee Crane)的遺體4月29日在布萊斯峽谷國家公園(Bryce Canyon National Park)被發現，2人意外從380英尺高處墜落身亡。

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警方找到2人遺體後，在附近一個破損的黑色寵物軟籠中找到死者的寵物貓Mirage，Mirage是一隻12歲的虎斑貓，被發現時全身骨折，承受著劇痛，後來獲得當地動物收容所Best Friends Animal Sanctuary收留。

收容所表示，Mirage雖然情況不佳，但是在檢查過程中仍表現得十分友善，還可以自己喝水和吃東西，希望能為Mirage找到主人的親戚收養，若是無法的話將為牠尋找新家。

警方表示，2名死者是佛州人，似乎住在一輛露營車上，從亞利桑那州開車來到猶他州旅行，懷疑2人在峽谷觀光時擅自跨過安全圍欄才會發生意外，案件正在調查中。

關鍵字： 墜崖美國寵物Matthew NannenBailee Crane猶他州北美要聞

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