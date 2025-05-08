灰大袋鼠菜鳥實習生「上班打瞌睡」　呆站原地：我是誰我在哪？

實習記者陳安榆／綜合報導

菜鳥實習生！日本埼玉縣兒童動物自然公園擁有超過150種動物，其中「東部灰大袋鼠」內似乎來了一隻見習生。只見一隻幼年的袋鼠呆站在原地，歪頭殺配上睡眼惺忪的臉，彷彿在說「我是誰？我在哪？」，就像是被迫起床上班一樣，懵懂的樣貌和其餘超有活力的夥伴們形成強烈反差，迅速在網路上爆紅。

▲日本東部灰大袋鼠，跳躍高度可達三公尺。（圖／翻攝自埼玉縣兒童動物自然公園）



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該園占地約46公頃，以保育稀有動物出名，至今已經成功繁育不少瀕危物種，冬季時還能看見著名的「水豚君泡湯」，是不少遊客慕名而來的親子郊遊必去地點之一。Ｘ@yamazaki2xiang在網路上分享了一則貼文，意外看見一隻歪著頭，耳朵一高一低的灰大袋鼠，笑道「我喜歡牠的表情，看起來什麼都不知道」，獲得了119萬次瀏覽數，6.6萬次喜歡。

東部灰大袋鼠主要分佈於澳洲東部，根據北市動物園官網資訊，其為袋鼠群中體型最高大且最會跳躍的群體，通常會以後肢站立，平時是以跳躍方式前進。雌性袋鼠有育兒袋，通常一個族群內只會有媽媽和寶寶一起生活，遇到雌性發情期時，雄性袋鼠才會暫時加入，是社會組織緊密的一種袋鼠。