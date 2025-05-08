傑克羅素追粉紅超跑　搭專屬「彩燈轎」牠整路被改名「好可愛」

▲傑克羅素犬橘子和專屬推車吸引香燈腳圍觀。（圖／飼主@orange113323提供）



記者李依融／採訪報導

白沙媽遶境的隊伍中，一台會發光的小轎子吸引許多人的目光，坐在上面的是傑克羅素犬「橘子」，牠平常是台中豐原區農會的推廣大使，這次第一次跟爸爸媽媽一起體驗遶境求平安，各種裝備超齊全！

橘子跟著爸爸媽媽在1日一起送白沙媽出城，牠的專屬發光「轎子」超吸睛，爸爸表示，「這是Chat Gpt」給的靈感。原來在3月大甲媽繞境時，爸爸媽媽帶著橘子一起設立點心站，他們把當時橘子坐小車的照片丟到Chat Gpt上，於是生成了「轎子版」，他們決定讓這個畫面在白沙屯媽祖繞境時實現。

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▲Chat Gpt給了橘子爸爸「轎子車車」的靈感。（圖／飼主@orange113323提供）



橘子爸爸說，為了追粉紅超跑，他們提前準備橘子的專屬車車，由擔任木工的叔叔花2天做出專屬木車，再用LED銅線燈連接電池，在車上裝飾閃閃發亮的彩燈，橘子搭上後超級開心。1日媽祖出城那天，橘子吸引許多人目光，雖然一家人到61快速道路就被海放，但是很開心能帶著橘子一起接受白沙媽的祝福，他們也強調，「有準備電風扇和濕毛巾幫橘子散熱」。有趣的是，橘子搭著專屬轎子，一路上被其他香燈腳喊「好可愛！」，還得到許多結緣品，讓爸爸不禁笑說，「牠的名字變成『好可愛』了」。

▲橘子的轎子車車上有電扇，爸爸還幫牠裝飾了絢麗的彩燈。（圖／飼主@orange113323提供）



橘子爸爸說，從民國106年和橘子媽媽交往開始，每年都會隨大甲媽遶境，也蒐集了大甲媽帽子，而這4年開始追粉紅超跑，希望為家人與同養傑克羅素犬的朋友們、毛孩們祈福。他提到，雖然腳程不快，但預計在11日會再去迎接白沙媽回家。

▲爸爸媽媽每年都會追大甲媽祈福。（圖／飼主@orange113323提供）



▲今年橘子也跟爸爸媽媽一起在大甲媽遶境時擺點心站。（圖／飼主@orange113323提供）



可愛的橘子除了有專屬轎子，牠還是台中市豐原區農會推廣部的「萌店長」，負責推廣在地農產品，爸爸還因為牠成為傑克羅素犬Line群版主，聰明可愛的橘子超有人緣，帶來許多療癒的正能量。

▲橘子同時也是農會的萌店狗，負責推廣農產品傳遞正能量。（圖／飼主@orange113323提供）