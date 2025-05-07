鳳頭蒼鷹寶寶取名「金華」、「火腿」　小花媽全身濕努力罩住孩子

記者李依融／綜合報導

台北市鳳頭蒼鷹「小花夫婦」的寶寶們順利誕生，7日也確認了牠們的小名，分別叫做「金華」與「火腿」，7日台北市降雨明顯，小花媽媽即使全身濕透，仍然用「媽媽牌烘乾機」幫寶貝們保暖，只不過在餵食時一不小心出現「夾娃娃」場景，堪稱直播以來的名場面之一。

鳳頭蒼鷹往年有在大安森林公園繁殖的紀錄，然而去年的颱風導致樹木被破壞，今年遲遲不見繁殖跡象，所幸在附近的金華國中觀察到小花夫婦築巢，並生了2顆蛋。寶寶們分別在6日凌晨與上午順利破殼，在金華國中師生的投票下，將寶寶們取名為「金華」與「火腿」。

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▲鳳頭蒼鷹寶寶有名字了，分別叫做「金華」與「火腿」。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）



7日北部迎來降雨，讓線上保全們為初生寶寶們擔心，在小花媽媽的保護下，寶寶們一直都維持著毛茸茸的小白雞模樣，能看到小花的羽毛上濺滿雨水，牠仍好好地將寶貝們保戶在羽翼下，直到自己身體濕透也是如此。雖然是雨天，但花爸也努力「送餐」，為妻小們送來斑鳩或鴿子，而小花也細心地撕成小塊餵食寶寶，然而吃完飯媽媽外出的空檔，小寶寶們被雨淋濕又能看見粉紅色的皮膚，小花很快就趕回來，再次將小寶貝們保護好。

▲小花媽媽身上有大大的雨珠。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）



▲金華火腿有些淋濕了，媽媽趕緊回來幫牠們保暖。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）



小花在餵食寶寶，金華與火腿都顯現出強烈的搶食慾望，這時也出現了有趣的一幕，小花急著將肉送進寶寶們的嘴裡，又擔心太大塊寶寶吃不下，想幫忙卻不小心太用力，把金華瞬間拉離鳥巢，雖然只有一瞬間，但「夾娃娃」一幕也成為線上保全心裡的名場面。

▲小花不小心把金華叼起來，像是「夾娃娃」場景。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

此次鳳頭蒼鷹直播是由大安森林公園之友基金會贊助，並由台灣猛禽研究會執行，過去2年在大安森林公園都曾記錄到鳳頭蒼鷹夫妻「廣志」與「小南」的育雛過程，可惜的是寶寶們都因為感染鴿毛滴蟲夭折。此次線上保全們看到小花夫婦餵食寶寶斑鳩或鴿子，心中難免有些擔憂，然而這也的確是牠們的食物之一，因此大家都默默祝福著「金華」與「火腿」健康長大，並參與追蹤小白雞們長大的每個瞬間。

▲金華、火腿搭肩等媽媽回家。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）



▲小花將花爸捕回的斑鳩或鴿子，撕小塊餵給寶寶。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）