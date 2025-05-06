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高雄30隻燕子傷亡　解剖發現被「新式驅避劑」沾黏無法飛行

▲高雄大量燕子被新式防鳥塗料沾黏死亡。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

▲高雄大量燕子被新式防鳥塗料沾黏死亡。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

實習記者陳安榆／綜合報導

高雄市林園區屢屢傳出燕子大量聚集，而造成鳥糞遇雨水結塊，導致路過騎士打滑道路安全問題。日前卻傳出至少20至30隻燕子陸續死亡，解剖後發現並非疾病或禽流感而死亡，而是遭到驅避劑沾黏羽毛，無法飛行摔死。目前有關相關防鳥塗層並無法律限制，只得善意勸導提醒，若遇野生鳥類墜落需通報1999專線。

▲高雄大量燕子被新式防鳥塗料沾黏死亡。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

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▲清理殘膠過程。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

高雄市政府農業局植物防疫及生態保育科表示，該區域區公所基於道路安全疑慮，主動自提申請驅鳥補助的計畫，至於是採取何種方式則是區公所自行選擇。區公所於電線套上保護套，塗抹號稱對鳥無害的「新式驅避劑」來驅趕鳥類，卻發生大量燕子的羽翼被藥劑沾黏，無法飛翔摔落路面，遭來往的車輛輾壓傷亡。

▲高雄大量燕子被新式防鳥塗料沾黏死亡。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

▲存活的燕子只有僅僅10隻。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

2、30隻受害燕子中，僅有10隻左右在清除完殘膠後皆恢復健康，其餘皆內出血而亡。農業局動保處及台電有開會，並由動保處進行生理及血液上的檢驗，推測為該區域的防鳥塗料太厚，才會讓燕子黏住羽毛，導致此情況發生，目前已經將保護套連同驅鳥劑移除，並定期加強環境清潔工作，以預防道安問題的產生。

▲高雄大量燕子被新式防鳥塗料沾黏死亡。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

▲將保護套連同驅鳥劑移除，並定期加強環境清潔工作。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

關鍵字： 驅鳥劑燕子高雄死亡

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