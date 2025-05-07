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石虎姊妹花誕生！健康檢查恰北北　將成為野放生力軍

石虎春捲第三胎寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

▲春捲誕下雙胞胎寶寶，是一對漂亮的姊妹花。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園石虎「春捲」誕下2隻小寶貝，這對「雙姝捲」未來將加入野放計畫，雖然不會對外展出，不過園方仍邀請民眾一起幫小石虎們命名，給小石虎們成長祝福。

石虎媽媽「春捲」2021年因為車禍留下後遺症，石虎爸爸「呆頭鵝」則是在2024年受傷後失去右後肢，牠們都被評估無法野放，於是由動物園收容，並且在林業與自然保育署的保育計畫下，安排牠們配對繁殖，在今年(2025)3月22日成功誕下2隻石虎寶寶，這也是春捲的第三胎，因此牠母性很好，把寶寶照顧得很健康。

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石虎春捲第三胎寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

▲石虎媽媽春捲車禍後有後遺症，已不適合野放。（圖／台北市立動物園提供）

照養團隊在5日為寶寶們健康檢查，確認寶寶們皆為雌性，「寶寶們很有野生動物特質，檢查過程中一直威嚇，很有活力。」這對活力充沛的姊妹倆4個月大時就會前往生物多樣性研究所接受野放訓練，為擴展石虎野外族群貢獻力量。

石虎春捲第三胎寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

▲春捲在3月22日凌晨生下一對健康的雙胞胎。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園表示，和泰汽車2021年起投入「臺灣原生動物守護計畫」，資助石虎野放訓練費用超過250萬元，並協助野放了14隻石虎，其中4隻母石虎已經在野外成功繁殖。和泰汽車也提供車輛支援救援與追蹤任務，同時投注資源開發「動物出沒熱點」導航功能，將長年累積的野生動物路殺回報系統資料，匯入導航系統中，提醒駕駛「動物頻繁出沒，請注意慢行」，以降低路殺的風險。

石虎春捲第三胎寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

▲石虎寶寶很有野性，不斷威嚇獸醫與保育員。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園提到，雖然石虎寶寶們不會公開亮相，不過仍邀請民眾幫忙取名，給寶寶們平安長大的祝福。民眾可至台北市立動物園臉書活動貼文留言，提名1組2個名字，並附上命名緣由或祝福，再加上「#捲捲報到虎你來命名」，按讚最高的前兩組將進入最終候選名單，與動物園石虎照養團隊提名的「捲心蛋」、「捲心糕」，生物多樣性研究所提名的「捲毛」、「捲尾」，以及和泰集團的提名組等名字競爭。參與者還有機會抽中和泰汽車提供的精美「虎力」小物。

關鍵字： 石虎台北市立動物園石虎寶寶野放計畫

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