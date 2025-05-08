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動物園驚見4貓熊「竟是小狗染色假扮」！員工揭原因：買來就這樣

安徽省蚌埠市張公山動物園出現4隻「貓熊」，其實是小狗染色假扮。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲安徽省蚌埠市張公山動物園出現4隻「貓熊」，其實是小狗染色假扮。（圖／翻攝自澎湃新聞）

圖文／CTWANT

虐待動物？大陸安徽省蚌埠市張公山動物園出現4隻被染色，假扮成大小貓熊的小狗，不少人擔心小狗的毛髮會影響到健康，更質疑動物園拿染色小狗冒充貓熊，有欺騙嫌疑。針對爭議，動物園也做出回應了。

根據《澎湃新聞》報導，動物園內有4隻小狗，2隻被染成了大貓熊的模樣，另外2隻被染成小貓熊的模樣，圍欄處掛著博美犬和鬆獅犬的介紹牌，一旁還掛著「騙你我是狗」的標語。

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標語寫著「騙你我是狗」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲標語寫著「騙你我是狗」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

不少網友質疑給小狗的毛髮染色，會影響到其健康，以及動物園拿染色狗「以假亂真」，這類行為屬於虛假宣傳、欺騙消費者，不過也有人認為這是不錯的創意，可以吸引遊客。

工作人員說明，小狗是買來的時候就已經染色。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲工作人員說明，小狗是買來的時候就已經染色。（圖／翻攝自澎湃新聞）

對此，動物園工作人員說明，由於近期被客人投訴，園內的4隻染色狗已經撤走，「狗是直接從寵物店買的，買的時候就染好顏色了。但是最近被客人舉報多次，就把狗退回寵物店了」。

工作人員表示，使用染色狗扮演貓熊參考其他動物園的做法，「來動物園玩的小朋友比較多，引進染色寵物犬主要是想增加和小朋友的互動，而且鬆獅、博美都是比較溫順的狗」。

至於給狗染色是否會有健康方面的影響？從事寵物美容的陳先生解答，若使用無毒無刺激的寵物專用染色膏，在染毛後給寵物戴上頭套防止其舔毛，對寵物的健康影響不大。

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關鍵字： 張公山動物園周刊王

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