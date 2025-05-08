花蓮野放追蹤最久台灣黑熊！「力鹿克」穿梭部落山林軌跡揭秘

▲台灣黑熊「Lizuk」在112年6月12日由花蓮分署野放重返山林。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

前年5月林業及自然保育署花蓮分署獲報在卓溪救援、並在一個月後野放的台灣黑熊力鹿克（Lizuk），在透過衛星追蹤近兩年後，花蓮分署今年4月30日設定讓頸圈自動脫落，順利完成歷時近兩年的追蹤任務，除了為台灣黑熊活動範圍與行為模式再添新紀錄，力鹿克也成為花蓮分署野放黑熊追蹤最久的個體。

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▲▼「力鹿克」野放後活動範圍約達250平方公里，主要介於海拔500至1500公尺間的中低海拔山區。

花蓮分署是在112年5月2日接獲卓溪部落族人通報，在一處海拔僅337公尺的苦茶園發現有黑熊受困套索陷阱，經分署救援並後送野灣動物醫院照護一個多月後，6月12日由花蓮分署野放重返山林。





花蓮分署表示，根據衛星回傳資料顯示，力鹿克野放後的前九個月，多於花蓮台東縣界以南、新武呂溪以北的天然林區活動 。在野放後隔年的113年3月24日首次跨越新武呂溪及南橫公路後，便穩定在新武呂溪以南、紅石林道以北的區域活動，活動軌跡跨足多個部落範圍與周邊山林，展現黑熊對多樣棲地的適應力。



力鹿克的活動範圍約達250平方公里，主要介於海拔500至1500公尺間的中低海拔山區。牠經常穿梭於新武部落及初來部落後山的原住民保留地周邊，雖多次接近部落生活環境，但多為短暫通行，未出現干擾行為。

▲▼分署同仁至新武部落後山一處峭壁下方順利尋獲完整頸圈，確定力克已經脫下頸圈束縛。

花蓮分署說，在追蹤力鹿克期間，曾發生數週未收到頸圈回傳訊號的情形，為慎重起見分署還派同仁跋涉數日至現場搜尋，所幸確認其訊號穩定、活動正常，只是因地形遮蔽，訊號無法順利回傳才虛驚一場。





花蓮分署在衛星發報器電池電力用罄前，已設定於今年4月30日讓頸圈自動脫落，分署接獲頸圈成功脫落訊息後，5月5日派遣同仁至新武部落後山一處峭壁下方順利尋獲完整頸圈，確定力鹿克已經脫下頸圈束縛，牠也成為花蓮分署野放後追蹤歷時最久的黑熊。



花蓮分署指出，頸圈脫落地點是林相豐富的次生林，包含青剛櫟、太魯閣櫟等多樣黑熊食源，顯示該地應為其覓食與棲息的理想環境。其所累積的軌跡資料，將有助於瞭解台灣黑熊的空間利用與生活習性，也有助於在地居民對黑熊的更多認識，共同打造人熊和平共存的友善環境。