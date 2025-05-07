叔叔買新沙發詭異「手揮空氣」　她笑：只挑擼狗友善

記者李依融／綜合報導

國外網友Sam的叔叔想買張新沙發，但他首要在乎的不是材質與柔軟度，而是必須「擼狗友善」。

Sam在Tiktok@astraightgeeksesh分享，他的叔叔去家具行挑新沙發，當他坐在一座深灰色的單人沙發上，突然敲敲沙發側邊，手在沙發邊擺弄，彷彿在撫摸沙發邊的隱形的物體，奇怪的舉動其實是有原因的，「叔叔一心只想擼狗」。

▲叔叔把「方便擼狗」作為買沙發的首要考量。（圖／翻攝自Tiktok@astraightgeeksesh）

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Sam表示，他叔叔曾經有一段時間抗拒養狗，「但現在他挑沙發的標準是『擼狗友善』，必須方便他摸狗狗的肚肚才通過。」

網友看到叔叔的舉動超有共鳴，「那個拍沙發的動作，害我一直在等狗」、「拍沙發的動作根本已經是肌肉記憶了」、「還以為有隱形的狗」、「試沙發必須整套演滿」、「請給我一張適合擼狗的沙發」，也有不少人分享家人的寵毛舉動，「我爸甚至買給我家的貓專屬的沙發，大家都不能坐」、「我跟我老公挑沙發的時候，也特別找我家兔子能躲在底下的」。

▲讓叔叔滿心想擼的狗寶貝Cash與Ozzy。（圖／翻攝自Tiktok@astraightgeeksesh）