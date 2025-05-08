潛水錄影遭「大膽鯛民」亂入　瘋狂搶鏡完美擋住每一幕

記者賈沐蓉／採訪報導

看我看我！這天恆春一家潛水中心的教練「百九」和同事拍攝教學影片，結果錄影時遇見了想搶鏡頭的「大膽鯛民」。這隻雀鯛總是偷偷亂入拍攝現場，用完美的泳姿即時擋住已經擺好pose的潛水員們，讓整段影片全部變成牠的個魚秀。

▲潛水教練在拍攝教學影片，結果遇到雀鯛搶鏡頭。（圖／半島海人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的雀鯛從鏡頭的各個角落偷偷冒出，有時只讓一條尾巴入鏡，但更多時候都是整隻現身，似乎也想在影片中客串一下。百九與《ETtoday寵物雲》分享，這塊海域經常有雀鯛出沒，牠們是珊瑚礁的常見居民，天生據有領域性，「疑似是因為架設拍攝器材時，不小心架在牠的地盤上，才導致拍攝到這可愛的畫面」。

▲除了雀鯛，當天潛水員們還遇到超大隻海龜。（圖／半島海人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲教練們每次下潛，都會遇到各種不同的海洋生物。（圖／半島海人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來教練們發現雀鯛亂入，但時間也已經來不及，「想重拍但覺得好像也蠻可愛的，就用了這個版本」，顧客只要發現鏡頭被海洋生物亂入，也都會很開心，「雀鯛的行為真的太可愛了，常常可以與客人同框」。Threads網友看見這對影片，也紛紛留言，「沒品芝麻鯛」、「看起來好假好動畫XD」、「看來放到牠地盤上了哈哈哈」。

▲在珊瑚礁附近有機會見到各種不同的魚類。（圖／半島海人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲他們還曾經發現過海龜骨頭。（圖／半島海人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲潛水員們與珊瑚礁裡的魚類合照。（圖／半島海人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）