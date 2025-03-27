狗勾界的「超級食物」大公開！專家力推「一營養炸彈」讓毛孩活得健康又長壽

▲狗勾界也有所謂的「超級食物Superfood」，能幫助他們保持健康、延年益壽！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你家的毛小孩有「挑嘴」困擾嗎？想幫牠吃得營養、活得更久，該選什麼才好？你知道狗勾界也有所謂的「超級食物Superfood」嗎？根據《moderndog》網站報導，全球知名寵物健康書《狗狗長壽聖經》作者之一Dr. Karen Becker就揭露一項超級食物，它的豐富營養能讓狗寶貝活得更健康、更長壽——這個Superfood就是「沙丁魚」！

根據Dr. Becker的研究，這項長壽食材來自世界最有名的「藍區」——義大利薩丁尼亞島。那裡的百歲人瑞經常食用沙丁魚，而這項傳統也被證實對狗狗同樣有幫助！

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沙丁魚有多厲害？營養價值一次看！

沙丁魚堪稱狗勾界的「營養炸彈」，由於富含Omega-3脂肪酸與維生素D，是營養密度極高的魚類，不只能防癌，還能維持整體健康。同時，豐富的硒元素也能幫助甲狀腺正常運作，並中和自由基，保護器官不受到損害。

不只這樣，沙丁魚還含有令人驚豔的Q10輔酶（CoQ10），這個抗老化界的明星成分，也是長壽專家口袋中的常見名單。根據研究顯示，Q10輔酶可以保護粒線體、提升細胞能量，對於延長狗狗壽命有一定的幫助。

沙丁魚怎麼餵才對？專家建議狗勾這樣吃！

Dr. Becker建議，每20磅（約9公斤）的體重可餵食一條沙丁魚，每週餵食2至3次，建議選擇「水煮罐頭」或「新鮮沙丁魚」。

不只長壽，沙丁魚還能讓毛孩變得更有精神！

沙丁魚同時含有豐富的維生素B12，以及提供狗勾必須從飲食中攝取的維生素D，與人類不同，狗狗無法透過陽光自行合成維生素D，必須從飲食中攝取，因此沙丁魚更顯重要。

而且最讓毛拔麻放心的是，沙丁魚的汞含量較低，卻擁有魚類中極高的EPA與DHA含量，能有效抗發炎、促進皮膚健康，讓狗寶貝皮毛亮麗、活力滿滿。

長壽不只是人類的願望，毛孩也能跟爸媽一起活得健康又長久！

根據多項大型研究指出，人類每週吃沙丁魚兩次，可降低36%的心臟病死亡風險，另一位專家Dr. Aleix Sala-Vila的研究團隊也發現，這樣的飲食習慣有機會延長壽命長達五年。而現在，這份來自「長壽藍區」的健康祕密，也能成為毛孩餐桌上的營養神器！

沙丁魚不只對人類有益，更是狗勾的黃金級補給！無論是拌進主食、當作獎勵小零嘴，都能讓毛孩吃得開心、爸媽更安心。

看完是不是也想立刻手刀衝去超市買幾罐沙丁魚罐頭了？不只是人類要顧健康，毛孩的飲食也能從小地方開始改變，為牠們的長壽鋪路！別忘了選擇「水煮」版本或新鮮沙丁魚，避開油漬、醃漬或其他加工品，才能讓毛孩吃得安心又健康。讓狗狗和你一起吃得營養、活得長壽，不只陪伴更久，還能一起幸福到老！