柯基打架輸了氣死身亡？　飼養員痛哭：牠脾氣最大



▲柯基犬死亡。（圖／翻攝自微博／深度視頻）

圖文／CTWANT

大陸河南省鶴壁市一隻名叫虎兒的柯基犬與另一隻柯基犬圓圓，日前為了爭一隻母狗打架，豈料，戰敗後竟氣絕身亡。不過有愛狗人士認為，是虎兒劇烈運動後喝冷水，對心臟產生刺激，才導致死亡。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，馮姓飼養員表示，虎兒打架輸了之後就跑去喝水，喝完水就在屋子裡的角落抽泣，沒想到20分鐘後，竟四腳朝天；他們發現後趕緊進行心肺復甦，並灌輸葡萄糖，但最後仍沒有把虎兒救回來，施救時還被咬傷手。

馮姓飼養員透露，虎兒1歲6個月，自己養了兩百多隻狗，從未見過這樣的情況，虎兒是氣性最大的，看到虎兒去世，自己難受地哭了一個小時。

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報導指出，資料顯示，柯基犬是一種小型牧牛犬，原產於英國威爾斯地區，以其短腿、長身體和活潑的個性聞名。一般來講，柯基犬攻擊性不強，事件當中打架氣絕身亡的案例很少見。

對於柯基犬過世的原因，有愛狗人士認為，是虎兒劇烈運動後喝冷水，對心臟產生刺激，因而導致死亡。

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