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驚覺狗狗失明請獸醫檢查　結果讓志工傻眼：牠只是不想理你們

記者李依融／綜合報導

智利動物救援組織Fundación Santas Patitas救了一隻叫做唐路易斯(Don Luis)的狗狗，有一天志工發現這隻狗狗似乎失明了，唐對於四周的互動似乎沒有反應，有人跟牠說話時，牠也只是環顧房間，於是請來獸醫來找適當的治療方法，然而檢查結果跌破了大家的眼鏡。

唐是2023年車禍後被救援的，一開始牠脾氣超級壞，無論遇到什麼事牠都會不客氣地咆哮，攻擊性很強，然而幾個月過去後，唐漸漸習慣與人一起生活，也變得親切起來。唐康復後便準備要送養，這時志工們發現牠有新的健康問題，牠似乎沉浸在自己的世界，對於四周的人事物沒有反應。

失明狗狗檢查眼睛。（圖／翻攝自IG@fundacionsantaspatitas）

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▲志工請專科獸醫幫唐檢查眼睛。（圖／翻攝自IG@fundacionsantaspatitas）

救援組織創辦人桑坦德(Javiera Santander)表示，「當我們跟唐說話，牠只是環顧房間，我們讓牠從外面進來時，牠好像看不見，我們想牠是不是要失明了，所以趕緊安排專科獸醫來檢查。」

「牠視力沒問題，挺好的！」獸醫檢查的結果讓大家瞠目結舌，至於為何唐讓大家誤會，獸醫解釋，「牠只是心情不好就喜歡無視別人，牠覺得這些事不值得關注。」

桑坦德得知真相後既無奈又好笑，「我們給牠滿滿的愛跟關心，但牠並不領情，如果牠會說話可能會說『我不欠你什麼，我又沒有請你幫忙』。」後來志工們改變了對待唐的方式，不再時時給牠過多的注意力與熱情，「我們只是學會了愛牠的方式，牠心情不好的時候，我們就減少對牠的要求，讓牠自己自在一些。」

桑坦德認為，唐最需要的是一個永遠的家，也希望新家人能理解牠的性格，「雖然牠不太會表達出來，但我想在內心深處，牠還是很感激的」。

失明狗狗檢查眼睛。（圖／翻攝自IG@fundacionsantaspatitas）

▲唐是一隻做自己的狗狗，需要新家人理解牠的特別。（圖／翻攝自IG@fundacionsantaspatitas）

關鍵字： 動物救援狗失明

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