8.2大地震海底稀有影像曝　泰潛水員驚見「魚群集體躺平」奇景

▲緬甸大地震，震倒泰國大樓。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

地震發生時，魚群在幹嘛？緬甸上周發生8.2強震，有潛水員發現一個奇特現象，大地震天搖地動當下，人在海底的他卻看到，所有的珊瑚魚群卻都靜悄悄地「躺在」海底。

緬甸強震鄰近的泰國曼谷也明顯搖晃，造成一棟大樓崩塌，泰國農業大學漁業學院海洋科學系的科學家東恩（Thon）就發文曝光了大地震當下「海底世界」的模樣。他稱，朋友剛好是一名志工，事發當時正好在西密蘭國家公園用無人機監測俗稱「美人魚」的儒艮，意外記錄下了一幕奇景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東恩根據朋友拍到的照片發現，強震時，所有的珊瑚魚群都做了一樣的事──「立刻躺在海底地面上」。他指出，通常魚群白天時不會一起潛到地面睡覺，到了晚上也是分開睡，不會睡在一起；他認為，魚群非常擅長捕捉水下的震動，它們確實能感知到地震的來臨。

東恩分析，魚群只能提前一小段時間感知到地震，發現水下的震動後，可能是出於本能而躺在地上，避開接下來可能出現的湍流甚至是海嘯，就像人類會趴下、掩護、穩住來避難一般。

緬甸大地震造成慘烈死傷，全球地震帶上大小地震近來引人關注，這個海底魚群「躺平」的新發現，讓東恩直呼，這是泰國第一次有明確證據，證明地震發生時魚群會做什麼，人類可藉此提高警覺應對地震。