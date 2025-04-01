北市動保「狗狗春遊趣」闖關　北捷加開一日限定4部友善列車

▲ 臺北市動物保護處舉辦「狗狗春遊趣」闖關活動。（圖／臺北市動物保護處提供）

實習記者陳安榆／綜合報導

臺北市動物保護處持續響應國際寵物日，於4月12日舉辦「狗狗春遊趣」闖關活動，配合臺北大眾捷運股份有限公司、臺北市公共運輸處，讓民眾可以搭乘寵物友善列車、狗狗友善公車到達活動地點。北捷當天於淡水信義線加開4部列車，只要狗狗全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出來自由探索。

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▲狗狗友善公車示意圖，非內文提及車次。（圖／翻攝自臺北市政府產業發展局官網）



動保處於當天下午2時至4時於台北市信義廣場狗活動區舉辦狗狗趣味競賽，每項競賽皆由飼主與毛孩協力完成，分別為「汪汪裝備挑戰」、「汪汪候車挑戰」等精彩闖關遊戲，現場也有打卡拍照區，上傳照片還可以參與抽獎活動，報名資訊、相關詳情請參閱「臺北毛孩趣旅行」粉絲專頁 www.facebook.com/Taipei.animal.friendly.space。

▲ 搭乘友善狗狗公車時，飼主應安撫好狗狗情緒，並將狗狗置於身側或是兩腳之間。（圖／翻攝自臺北市政府產業發展局官網）

台北捷運「狗狗友善列車」來回共行駛16個班次，沿途正常停靠各站，飼主進站時須將狗狗妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出，上車後全程佩戴胸背帶及牽引繩，就可以免關籠。其車門均有彩繪貼圖標示，車側及車頭顯示器均加註「狗狗列車」字樣。由於為加發列車，所以原有乘車時段不受影響，且不限攜帶寵物旅客搭乘。

▲ 113年的一日限定狗狗列車，車側及車頭顯示器均加註「狗狗列車」字樣。（圖／翻攝自臺北大眾捷運股份有限公司官網）



特別提醒飼主，為維護毛孩健康安全，搭車前請先完成寵物登記、疾病預防注射(如狂犬病等)及除蚤預防藥物，請務必隨時關注狗狗狀況，勿影響車內其他旅客，列車上配有獸醫師、保全及清潔人員等服務人員隨行，即時提供必要協助。詳細資訊請參閱北捷官網 www.metro.taipei/News_Content.aspx。

▲ 車門均有彩繪貼圖標示，不須報名即可搭乘。（圖／翻攝自臺北大眾捷運股份有限公司官網）



動保處補充，民眾可於當日下午1時至5時，搭乘從象山站、淡水站發車之捷運列車，亦可搭乘「狗狗友善公車」207公車至信義松仁路口（信義）、669公車至松廉路站抵達活動現場。提醒飼主記得在寵物出門前備妥牽繩、背包或推車等適當防護措施，維護毛孩安全。