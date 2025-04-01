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街貓每天站家門口「爬窗狂追求」　女感動收養：命中注定變家人

街貓每天站家門口「狂爬窗追求」　女感動收養：命中注定變家人。（圖／翻攝自TikTok／liams.teefs）

▲女子收養熱情街貓。（圖／翻攝自TikTok／liams.teefs）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子分享，家附近時常出現一隻橘色斑點小貓，每次只要她一踏出家門，小貓就會立刻出現在她眼前、要求摸摸，後來甚至爬到窗戶上，不斷想要吸引她的注意，最後在小貓鍥而不捨的追求下，決定收編為家人。

居住在多倫多的女子茱莉亞(Julia Hatherell)向國外網站The Dodo分享，她被小貓連恩(Liam)不停糾纏，最後成為家人的故事。她表示，幾年前開始，每次外出時，注意到連恩都會出現在家門口，不停向她撒嬌。

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@liams.teefs Liam used to live on the street and would come to my door just to ask me to go outside and play with him ???? he’d look back to make sure i was following him and then flop onto his back for belly scratches ???? #straycat #meow #catdistributionsystem #orangecat #clingycat #cutecat #funnycat #catlover ♬ the cat from ipanema - j1gggs

茱莉亞表示，隨著時間過去，連恩的追求變得愈來愈強烈，不但每次都在家門口等著她，甚至還出現在窗戶上，一直喵喵叫想要找她一起玩，連恩的深情最後終於打動她，讓她決定收養。

影片中可看到，成為家貓後的連恩總是親暱黏著茱莉亞，更讓她有種命中注定的感覺，「感覺牠注定要住在這裡，牠註定就是我的貓」，即使後來收養新的小貓，連恩與小貓們也相處得十分融洽，宛如小貓們的貓爸爸，一家人十分幸福，讓她很開心當初做了收養連恩的決定。

關鍵字： 小貓街貓流浪貓寵物加拿大Julia Hatherell

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