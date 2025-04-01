街貓每天站家門口「爬窗狂追求」　女感動收養：命中注定變家人

▲女子收養熱情街貓。（圖／翻攝自TikTok／liams.teefs）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子分享，家附近時常出現一隻橘色斑點小貓，每次只要她一踏出家門，小貓就會立刻出現在她眼前、要求摸摸，後來甚至爬到窗戶上，不斷想要吸引她的注意，最後在小貓鍥而不捨的追求下，決定收編為家人。

居住在多倫多的女子茱莉亞(Julia Hatherell)向國外網站The Dodo分享，她被小貓連恩(Liam)不停糾纏，最後成為家人的故事。她表示，幾年前開始，每次外出時，注意到連恩都會出現在家門口，不停向她撒嬌。

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茱莉亞表示，隨著時間過去，連恩的追求變得愈來愈強烈，不但每次都在家門口等著她，甚至還出現在窗戶上，一直喵喵叫想要找她一起玩，連恩的深情最後終於打動她，讓她決定收養。

影片中可看到，成為家貓後的連恩總是親暱黏著茱莉亞，更讓她有種命中注定的感覺，「感覺牠注定要住在這裡，牠註定就是我的貓」，即使後來收養新的小貓，連恩與小貓們也相處得十分融洽，宛如小貓們的貓爸爸，一家人十分幸福，讓她很開心當初做了收養連恩的決定。