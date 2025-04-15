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想買新沙發、又怕被貓咪抓爆？貓行為專家「教你3招」改掉抓抓壞習慣！

▲▼ 貓奴,貓咪,家具,抓家具,專家,沙發,毛球,剪指甲,毛小孩。（圖／pexels）

▲貓咪抓東西不是因為牠壞，而是天性使然！？（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

貓奴們的共同惡夢不外乎是，好不容易買的新沙發，沒幾天就被貓抓到「起毛球」！別急著崩潰，國外的貓行為專家現在就來出手救援

要知道，貓咪抓東西不是因為牠壞，而是天性使然！根據行為研究專家指出，貓會在玩耍、壓力大時抓東西，也會透過抓抓來標記地盤、順便修整老舊爪殼。但如果家具成了主戰場，你的耐性也快被「貓爪爪」磨光了，以下3招必須學起來，幫主子改掉「沙發當貓抓板」的壞習慣！

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▲▼ 貓奴,貓咪,家具,抓家具,專家,沙發,毛球,剪指甲,毛小孩。（圖／pexels）

第一招：讓家具變得不好抓
要讓貓不抓家具，第一步就是「讓牠不想抓」！貓咪喜歡抓的地方，通常是布沙發角、木桌腳等材質。此時，可以試試貓咪可用的草本噴劑或費洛蒙抑制噴霧，讓牠們對這些地點失去興趣。這些產品的氣味對人和動物無害，卻能有效干擾貓咪的氣味標記行為，降低牠回頭再抓的慾望。

除了氣味干擾，也能透過「觸感地雷區」達成效果，例如貼上砂紙、改變家具的表面觸感等。因為貓咪肉墊超敏感，觸感不對勁，牠們自然就不愛靠近了。

第二招：提供更好抓的地方
要讓貓咪不抓錯，重點就是「給牠更好抓的選擇」！專家建議，準備抓柱、抓板或貓專用家具，市面上從簡單款到豪華貓跳台都有，有些甚至還有附吊玩具、吊橋等的夢幻款。

▲▼ 貓奴,貓咪,家具,抓家具,專家,沙發,毛球,剪指甲,毛小孩。（圖／pexels）

如果你的貓喜歡挑選硬材質家具磨爪，建議選擇木頭或香柏木材質的抓柱。如果偏好軟沙發布料，選擇地毯包覆的抓柱或跳台較佳。如果不確定貓咪喜好，則建議同時提供紙板、麻繩、木頭、絨布等多元材質，滿足牠們不同的抓感需求。

想吸引牠們靠近新抓點，也可以在抓柱灑點貓薄荷或吊掛小玩具，增加趣味度，吸引牠們注意。

但專家也提醒，千萬不要硬把貓抓到抓柱上，也不要手動拉牠們的爪去磨爪，這樣反而會讓牠們害怕那個地方。最好的方法是，當牠們自己去抓對的地方時，立刻稱讚或給零食強化好行為！

▲▼ 貓奴,貓咪,家具,抓家具,專家,沙發,毛球,剪指甲,毛小孩。（圖／pexels）

第三招：定期修爪
除了行為引導，定期修剪貓咪指甲也能大幅減少破壞力。美國防止虐待動物協會（ASPCA）建議，從小訓練貓咪習慣剪指甲，就能避免抓壞家具與誤傷人類。如果家裡的愛貓是成年後才領養回來，貓拔麻就要花點心思，這時可以祭出牠們喜歡的肉泥、零食，無論是邊餵邊剪，或是剪完給予獎勵，一樣能慢慢強化牠們對於剪指甲的感受。

▲▼ 貓奴,貓咪,家具,抓家具,專家,沙發,毛球,剪指甲,毛小孩。（圖／pexels）

理解，是最溫柔的訓練方式
貓抓家具，其實不是「壞習慣」，而是牠們表達需求的方式。透過理解行為、調整環境，並給予替代選擇與正面引導，才能讓人貓和平共處，家具也能完好如初。選對方式，家裡的愛貓也能一起加入「和平家具守護者」的行列！

關鍵字： 貓奴貓咪家具抓家具專家沙發毛球剪指甲毛小孩

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