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一見到其他狗就爆氣？專家揭「6大可能原因」第3、4點讓人鼻酸

▲▼ 狗狗,社交行為,行為訓練,動物心理,寵物,毛小孩,PTSD,創傷。（圖／pexels）

▲家裡的狗狗看到同類就失控，是不少毛拔麻始終無法解決的困擾。（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

許多人都有這樣的經驗，在街上牽著自家毛孩散步，本來走得好好的，但只要對面有另一隻狗走過，乖巧的狗狗馬上就會化身「狗界糾察隊」，狂吠、猛衝，搞得毛拔麻一臉尷尬！別擔心，不是只有你家的狗狗會這樣。為什麼有些狗就是不喜歡其他狗？根據國外寵物行為專家指出，這背後可能隱藏了6大關鍵因素！

1. 品種個性真的有差
首先，狗狗會不會喜歡其他狗，跟牠們的「血統」脫不了關係！像是秋田犬在美國犬業俱樂部（AKC）的品種說明中就明寫，「秋田犬可能會對其他狗，尤其是同性犬，表現出不耐。」相對來說，哈士奇因為是群體拉雪橇的工作犬，個性就比較社會化一點，不太會對其他狗狗有敵意。

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但這不代表所有秋田都兇巴巴、所有哈士奇都超友善，只能說，了解狗狗的品種背景，有助於毛拔麻更理解牠們的行為反應。

▲▼ 狗狗,社交行為,行為訓練,動物心理,寵物,毛小孩,PTSD,創傷。（圖／pexels）

2. 小時候的社會化經驗超重要
你知道嗎？幼犬在前三個月內的社交經驗，幾乎能決定牠未來對其他狗的態度。早期的獸醫建議是打完疫苗再出門，但現在美國動物行為獸醫學會（AVSAB）改口了，強調社會化要從七到八週大就開始！因為比起感染疾病的機率，行為問題導致送養或安樂死的機率更高。

所以，早點讓狗狗見見世面，跟友善的狗狗玩一玩，比你想的還更重要！不過初次見面記得選擇中立地點、放鬆牽繩、觀察狗狗的肢體語言，不要讓第一次的經驗直接變成火爆修羅場！

▲▼ 狗狗,社交行為,行為訓練,動物心理,寵物,毛小孩,PTSD,創傷。（圖／pexels）

3. 有陰影怎麼玩得開？
曾經被攻擊過的狗，對其他狗留下「PTSD」也不意外。像是在狗狗公園被咬過的狗狗，很可能從此看到同類就警戒心爆表。專家提醒，如果毛孩發生了不愉快的經驗，請給牠們幾天時間緩和情緒再安排下一次接觸，畢竟壓力荷爾蒙在體內可是會殘留好幾天的！

4. 身體不舒服，自然不想交朋友
你能想像一隻關節痛的狗狗被其他狗玩「飛撲」嗎？那肯定是「氣到腳麻」。年紀大的狗、視力不好的狗或身體不適的狗，對突如其來的互動可能會很反感，這時候牠不是不社會化，而是真的不舒服。尤其是邁入中高齡的狗狗，毛拔麻更要注意牠們的狀況和反應。

▲▼ 狗狗,社交行為,行為訓練,動物心理,寵物,毛小孩,PTSD,創傷。（圖／pexels）

5. 體型小的狗狗反而是「獵物」？
如果你的狗只對小型犬特別激動，那可能不是「討厭」，而是出自本能的「獵食行為」。別誤會，這不是攻擊，而是某些品種（像是獵犬、牧羊犬）會自動把移動的小動物（甚至小型犬）視為追逐對象，這完全是基因在作祟。

6. 牽繩一綁就變臉？你家的狗可能是「牽繩挫折型」
有些狗平常在公園玩得不亦樂乎，但一上牽繩就變身「狗狗戰神」，其實這是因為牽繩限制了牠的自由，讓牠感到沮喪或無法逃跑，導致出現過度反應。而且狗狗原本是以弧形路徑接近彼此，但牽繩讓牠們只能正面相對，這對牠們來說難怪壓力山大、超不自然！

專家建議，改善牠們對其他狗狗的反應，關鍵在於「行為修正訓練」，可以在遠距離就給狗狗牠最愛的零食，看到其他狗狗也給予獎勵，讓狗狗學會「其他狗出現＝好事發生」，久而久之就能降低恐懼與過激反應。

無論原因為何，狗狗不喜歡其他狗狗的行為多半是「怕生」或「有陰影」，而不是天生壞脾氣。只要有耐心、搭配正確的行為訓練，多數狗狗都有改善的機會！

▲▼ 狗狗,社交行為,行為訓練,動物心理,寵物,毛小孩,PTSD,創傷。（圖／pexels）

看完這篇是不是對自家毛孩的行為模式更加理解了？也許下次在狗狗街頭爆走前，我們都能先拍拍牠，暖心說句，「我懂你啦，慢慢來！」

關鍵字： 狗狗社交行為行為訓練動物心理寵物毛小孩PTSD創傷

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