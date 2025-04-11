ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

連高級罐罐都嫌棄！貓狗挑食好崩潰「獸醫曝科學原因」讓家長恍然大悟！

▲▼ 貓狗,挑食,飲食,專家解析,寵物,挑嘴,進食,毛小孩,寵物健康。（圖／pexels）

▲想幫家裡的貓狗換新乾乾、新罐罐，卻總是要擔心牠們挑嘴拒吃的可能狀況。（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

有人家的毛孩也是這樣嗎？狗狗什麼都吃，連襪子、鞋子、甚至自己的「遺物（便便）」都能嗑光；反觀貓咪，一臉嫌棄看著毛拔麻精挑細選的高級飼料，有時候鼻子一聞甚至還做出撥貓砂的動作，就算貓奴三催四請也堅持「說不吃就不吃」！

為什麼貓咪這麼挑，狗狗卻這麼百無禁忌？
專家來解答

[廣告]請繼續往下閱讀...

狗是「全餐型」動物，貓則是「極選肉控」
英國獸醫艾瑪・富爾頓（Emma Fulton）指出，狗狗是雜食性動物，什麼都能吃一點，就像人類一樣，可以靠吃肉、植物甚至某些菌類來維持健康；相較之下，貓咪就是「專性肉食者」，包括家貓到野外的獅子老虎，通通都一樣，沒有肉就活不下去！

▲▼ 貓狗,挑食,飲食,專家解析,寵物,挑嘴,進食,毛小孩,寵物健康。（圖／pexels）

富爾頓解釋，「經過上千年，貓演化成非常專精的獵人，狗狗則比較像是拾荒者，誰有東西吃就跟誰混。」這種不同的生存策略，也影響了牠們對食物的接受度。簡單來說，狗狗是「有得吃就好」，貓咪則是「沒興趣就不吃」。

狗狗可以吃腐的，貓咪只想吃新鮮的
有聽過狗狗啃臭掉的骨頭，但腸胃依然安然無恙的經驗嗎？那是因為狗狗的胃酸pH值接近1，強酸程度堪比工業清潔劑，能殺死許多細菌，加上消化道短，能快速排出食物。

而貓咪則是對腐爛食物嗤之以鼻，偏愛剛抓到、還熱騰騰的小動物。富爾頓說，「這讓貓咪在味覺上更敏感，對變質的食物自然抗拒。」也難怪有些貓皇寧可餓肚子，也倔強地不願吃不合心意、口味的罐頭。

▲▼ 貓狗,挑食,飲食,專家解析,寵物,挑嘴,進食,毛小孩,寵物健康。（圖／pexels）

味蕾大不同！貓不懂甜、超怕苦，但卻超愛鮮味
來自德州的動物營養專家麥可・湯普森表示，貓咪根本「吃不出甜味」，因為牠們缺少負責感知甜味的基因，這代表糖果對貓來說根本沒感覺。

不過，貓咪卻對苦味非常敏感，任何人類覺得「還好吧」的味道，對貓來說可能就像喝苦茶一樣難以下嚥。然而貓咪對「鮮味（旨味，Umami）」卻超級著迷，像是起司、香菇、肉湯那種濃郁的味道，根本無法抗拒。

▲▼ 貓狗,挑食,飲食,專家解析,寵物,挑嘴,進食,毛小孩,寵物健康。（圖／pexels）

習慣超重要，千萬不能亂換貓皇的菜單
貓咪除了挑嘴，還超在意「日常規律」。英國獸醫富爾頓強調，「貓咪喜歡熟悉的環境，突然換飼料，牠們往往會直接拒吃。」不只如此，貓奴一定都知道，貓咪的嗅覺、聽覺也很敏銳，一點新味道或聲音都可能讓牠們感到不安。

簡單說，貓咪討厭突如其來的改變，所以，「換食物前請三思，牠不吃不是氣你，是牠們真的感到不安和緊張。」

怎麼讓挑嘴貓狗願意嘗試新食物？
加拿大某寵物品牌的行銷長馬克・薩皮爾（Mark Sapir）分享他的心得，「狗狗比較好搞定，加點冷凍乾燥小零食、罐頭或肉湯，牠們馬上就可以開心大吃。」但不出貓奴所料，貓咪就難搞多了，「飼主們需要慢慢來，先少量添加新食物，觀察牠們對口感與蛋白質來源的反應。」

▲▼ 貓狗,挑食,飲食,專家解析,寵物,挑嘴,進食,毛小孩,寵物健康。（圖／pexels）

不過，別以為所有貓咪都固執。英國獸醫黛西・梅（Daisy May）解釋，有些貓咪如果從小就接觸多元食物，個性上就會願意主動嚐鮮，甚至看到人類吃也想來一口。而有些狗狗則可能因為曾經吃壞肚子，而變得特別小心翼翼。她想對所有貓狗飼主說，「每隻動物都是獨立個體，有自己的個性與過去經驗，這些都會影響牠們的食慾與選擇。」

總結一句，別再嘆氣了，貓狗挑嘴這件事，一部分從牠們的基因就寫好了。如果家裡有特別難搞的毛小孩，不妨換個角度想——這是牠們在用自己的方式愛惜自己！

關鍵字： 貓狗挑食飲食專家解析寵物挑嘴進食毛小孩寵物健康

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

一見到其他狗就爆氣？專家揭「6大可能原因」第3、4點讓人鼻酸

狗是狗、邊牧是邊牧「甘安餒」？專家打臉「用4招」測出毛孩的學霸力

多貓家庭宮鬥內幕曝光！誰當「貓老大」原來是靠排班制？

狗勾界的「超級食物」大公開！專家力推「一營養炸彈」讓毛孩活得健康又長壽

毛孔怎麼關起來？專家「破解行銷話術＋揪出變大5兇手」第一竟然要怪爸媽

貓咪「喵什麼」你聽懂了嗎？解碼「貓叫聲12個秘密」幫你成為首席翻譯官

柴犬見狗就想「找架吵」　一招「遮眼」破解網笑：鼻子裝飾用

癱瘓貓咪突然「起身走好幾步」　志工錄下奇蹟一刻感動歡呼

橘白貓有「雙色巨蛋」兩種口味　奴才分享觸感：QQ軟軟

志工被9.5公斤「巨大肥貓」驚呆　發現牠口炎嚴重：越痛吃越多

虎斑貓躲門後想偷襲　沒想到「被影子出賣」奴才笑翻

半夜被詭聲驚醒！女崩潰「6年沒睡飽」　網共鳴：貓鬧鐘準時開工

鸚鵡養8年下蛋才知是母的！　他們好奇煮來吃：煎的口感鹹香

連高級罐罐都嫌棄！貓狗挑食好崩潰「獸醫曝科學原因」讓家長恍然大悟！

傻拉拉叼長棍「卡柵欄」進不去　硬拉亂撞最後暴力破解

志工被9.5公斤「巨大肥貓」驚呆　發現牠口炎嚴重：越痛吃越多

東森寵物「金萌卡」當神隊友！　回饋20%邊寵毛孩邊省荷包

一見到其他狗就爆氣？專家揭「6大可能原因」第3、4點讓人鼻酸

門口貓糧一直被偷吃　女拍到「紅眼詭異生物」網嚇：傳說吸血獸

橘白貓有「雙色巨蛋」兩種口味　奴才分享觸感：QQ軟軟

格陵蘭基地高層人事地震　指揮官因「失去信任」遭革職

快訊／大樂透頭獎開出！幸運兒「一注獨得1.53億」　獎落桃園八德

中華女籃亞洲盃2級資格賽狂勝香港45分　蕭豫玟砍22分14籃板

坦言布雷克不好打　葉總：守備瑕疵給我們機會

基隆強韌防災座談七堵啟動　推協作中心、雙收容所演練

快訊／川普突嗨喊「關稅政策做得非常好」：令人興奮

江坤宇雙安5打點MVP！兄弟灌20安15比4大勝桃猿奪6連勝

蔡允潔孕肚大超快「被誤會要生了」　急上火線揭二寶預產期

爬山參拜vs.戲劇巡禮！新北推2條祈福專車　限量文創禮搶兌

快訊／說不跌還是跌了　美國線每大箱運價跌400美元、非聯盟跌800美元

寵物動物熱門新聞

柴犬愛找狗吵架　遮住眼睛秒破解

癱瘓貓突走路　志工錄下奇蹟一刻

小貓有雙色巨蛋　不同口味很Q軟

志工被9.5公斤「巨大肥貓」驚呆

胖負鼠窘卡鳥箱變「鼠球」氣噗噗

半夜「女人尖叫聲」　搞笑真面目

女家門口拍到「紅眼詭異生物」畫面曝

虎斑貓闖入溫室「大嗑貓薄荷」　表情超嗨

鸚鵡下蛋才知性別　他們好奇煮來吃

高級罐罐也不吃！貓狗挑食真相曝光

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

拖鞋消失　竟是阿金「穿在腳上」

幸好沒換電話　男驚喜找回失蹤16年愛貓

寵物展抓貓滿地血　才知第一天就走丟

讀者迴響

熱門新聞

柴犬愛找狗吵架　遮住眼睛秒破解

癱瘓貓突走路　志工錄下奇蹟一刻

小貓有雙色巨蛋　不同口味很Q軟

志工被9.5公斤「巨大肥貓」驚呆

胖負鼠窘卡鳥箱變「鼠球」氣噗噗

半夜「女人尖叫聲」　搞笑真面目

女家門口拍到「紅眼詭異生物」畫面曝

虎斑貓闖入溫室「大嗑貓薄荷」　表情超嗨

鸚鵡下蛋才知性別　他們好奇煮來吃

高級罐罐也不吃！貓狗挑食真相曝光

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

拖鞋消失　竟是阿金「穿在腳上」

幸好沒換電話　男驚喜找回失蹤16年愛貓

寵物展抓貓滿地血　才知第一天就走丟

狗界學霸在你家？4測驗驗出毛孩真實力！

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面