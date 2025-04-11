連高級罐罐都嫌棄！貓狗挑食好崩潰「獸醫曝科學原因」讓家長恍然大悟！

▲想幫家裡的貓狗換新乾乾、新罐罐，卻總是要擔心牠們挑嘴拒吃的可能狀況。（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

有人家的毛孩也是這樣嗎？狗狗什麼都吃，連襪子、鞋子、甚至自己的「遺物（便便）」都能嗑光；反觀貓咪，一臉嫌棄看著毛拔麻精挑細選的高級飼料，有時候鼻子一聞甚至還做出撥貓砂的動作，就算貓奴三催四請也堅持「說不吃就不吃」！

為什麼貓咪這麼挑，狗狗卻這麼百無禁忌？

專家來解答！

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狗是「全餐型」動物，貓則是「極選肉控」

英國獸醫艾瑪・富爾頓（Emma Fulton）指出，狗狗是雜食性動物，什麼都能吃一點，就像人類一樣，可以靠吃肉、植物甚至某些菌類來維持健康；相較之下，貓咪就是「專性肉食者」，包括家貓到野外的獅子老虎，通通都一樣，沒有肉就活不下去！

富爾頓解釋，「經過上千年，貓演化成非常專精的獵人，狗狗則比較像是拾荒者，誰有東西吃就跟誰混。」這種不同的生存策略，也影響了牠們對食物的接受度。簡單來說，狗狗是「有得吃就好」，貓咪則是「沒興趣就不吃」。

狗狗可以吃腐的，貓咪只想吃新鮮的

有聽過狗狗啃臭掉的骨頭，但腸胃依然安然無恙的經驗嗎？那是因為狗狗的胃酸pH值接近1，強酸程度堪比工業清潔劑，能殺死許多細菌，加上消化道短，能快速排出食物。

而貓咪則是對腐爛食物嗤之以鼻，偏愛剛抓到、還熱騰騰的小動物。富爾頓說，「這讓貓咪在味覺上更敏感，對變質的食物自然抗拒。」也難怪有些貓皇寧可餓肚子，也倔強地不願吃不合心意、口味的罐頭。

味蕾大不同！貓不懂甜、超怕苦，但卻超愛鮮味

來自德州的動物營養專家麥可・湯普森表示，貓咪根本「吃不出甜味」，因為牠們缺少負責感知甜味的基因，這代表糖果對貓來說根本沒感覺。

不過，貓咪卻對苦味非常敏感，任何人類覺得「還好吧」的味道，對貓來說可能就像喝苦茶一樣難以下嚥。然而貓咪對「鮮味（旨味，Umami）」卻超級著迷，像是起司、香菇、肉湯那種濃郁的味道，根本無法抗拒。

習慣超重要，千萬不能亂換貓皇的菜單

貓咪除了挑嘴，還超在意「日常規律」。英國獸醫富爾頓強調，「貓咪喜歡熟悉的環境，突然換飼料，牠們往往會直接拒吃。」不只如此，貓奴一定都知道，貓咪的嗅覺、聽覺也很敏銳，一點新味道或聲音都可能讓牠們感到不安。

簡單說，貓咪討厭突如其來的改變，所以，「換食物前請三思，牠不吃不是氣你，是牠們真的感到不安和緊張。」

怎麼讓挑嘴貓狗願意嘗試新食物？

加拿大某寵物品牌的行銷長馬克・薩皮爾（Mark Sapir）分享他的心得，「狗狗比較好搞定，加點冷凍乾燥小零食、罐頭或肉湯，牠們馬上就可以開心大吃。」但不出貓奴所料，貓咪就難搞多了，「飼主們需要慢慢來，先少量添加新食物，觀察牠們對口感與蛋白質來源的反應。」

不過，別以為所有貓咪都固執。英國獸醫黛西・梅（Daisy May）解釋，有些貓咪如果從小就接觸多元食物，個性上就會願意主動嚐鮮，甚至看到人類吃也想來一口。而有些狗狗則可能因為曾經吃壞肚子，而變得特別小心翼翼。她想對所有貓狗飼主說，「每隻動物都是獨立個體，有自己的個性與過去經驗，這些都會影響牠們的食慾與選擇。」

總結一句，別再嘆氣了，貓狗挑嘴這件事，一部分從牠們的基因就寫好了。如果家裡有特別難搞的毛小孩，不妨換個角度想——這是牠們在用自己的方式愛惜自己！