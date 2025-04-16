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養兔不只可愛這麼簡單！專家揭飼主「9大責任」看完再決定也不遲

▲▼兔子,飼養,專家建議,棄養,認養。（圖／pexels）

▲療癒系動物代表——兔子，領養回家後需要以高度責任感好好地照顧。（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在台灣，兔子早已不只是童話故事中的主角，而是許多家庭中可愛的毛小孩。！然而，兔子雖然可愛，飼養牠們卻並不簡單。根據台灣愛兔協會與流浪兔保護協會的統計，每年約有近300隻兔子需救援，顯示棄養問題嚴重。這些療癒系毛球，其實非常需要好好照顧與高度責任感。根據美國人道協會（HSUS）、PETA、RSPCA等動保組織專家建議，養兔子前，以下「9件事」絕對要先知道！

1. 壽命長達10至12年，不是一時衝動的寵物選擇
兔子的平均壽命為10至12年，不輸給貓狗，若打算送給孩子當作「成長禮物」，務必要考慮長遠。專家指出，許多家庭在孩子上大學後，兔子變成父母單方面照顧，進而出現棄養風險。

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2. 不適合由小孩單獨照顧，驚嚇可能讓兔子受傷
兔子天生是「被獵者」，對聲音與動作非常敏感。HSUS指出，小孩天性好動、聲音大，往往會嚇壞兔子，甚至誤把孩子的擁抱當作天敵抓捕，引發自傷或逃脫行為。飼養責任應由大人承擔，並讓孩子從旁學習。

▲▼兔子,飼養,專家建議,棄養,認養。（圖／pexels）

3. 兔子喜歡有伴，最好成雙成對飼養
兔子是高度社會化動物，原因是，在野外兔子仰賴彼此共同警戒天敵，單獨生活的兔子則容易感到焦慮與壓力，因為牠必須獨自負責警戒四周！如果長期單獨飼養，容易造成牠焦慮、沮喪。若有兩隻兔子能互相陪伴，不只情緒穩定，連健康狀況也會改善。不過要記得進行結紮，避免意外繁殖成為「兔滿為患」。

4. 每天需要至少4小時運動，不可整天關籠
根據PetMD建議，兔子每日應至少活動四小時，運動不只幫助消化，還能維持良好情緒。HSUS也指出，兔籠應至少為兔子體型的五倍大，並具有垂直空間，讓牠可以自由站立、多層活動。每天需要簡單清理牠們的空間，並每週進行一次徹底清潔。此外，兔子其實也能訓練使用牽繩外出散步！國外甚至有人帶兔子上山健行或去海邊，成為路人注目的焦點。

5. 一定要做好「居家防兔」，否則家具電線全遭殃
兔子的牙齒會不斷生長，任何東西都可能變成「磨牙玩具」。Best Friends Animal Society提醒，務必使用塑膠管包覆電線，並在家具周圍設置防護裝置。另外，也建議提供充足的咀嚼玩具，如乾草磚、木製玩具，以轉移兔子的注意力。

6. 飲食不能只有紅蘿蔔！主食其實是牧草
許多人認為兔子只吃紅蘿蔔，但事實上牠們的主食應該是牧草或草。新鮮蔬菜也可適量補充，如羽衣甘藍、花椰菜、蘿蔓生菜與香菜。紅蘿蔔、水果如蘋果和鳳梨則只能偶爾當作點心，一週最多一至兩次。鳳梨因為有助於兔子的消化，是很不錯的補充！

▲▼兔子,飼養,專家建議,棄養,認養。（圖／pexels）

7. 需定期就診，並尋找專業兔科獸醫
PETA提醒，兔子不能只看一般的寵物醫院，最好尋找熟悉兔子生理結構的專科醫師。RSPCA建議每年至少一次健康檢查，檢查牙齒、體重、毛皮寄生蟲等，並按地區需求施打疫苗。

▲▼兔子,飼養,專家建議,棄養,認養。（圖／pexels）

8. 喜歡被摸，但討厭被「高高抱起」
雖然兔子柔軟的毛令人想立刻抱緊處理，但兔子其實非常怕「高處」，被抱起會引起不安甚至掙扎。正確方式是從地面互動開始，慢慢建立信任，最後讓牠願意主動跳上你的腿。培養「抱兔默契」需要時間與耐心。

9. 作息屬「暮晨性」　黃昏與清晨才活躍
兔子是典型的「暮晨性」動物，在白天與夜間都會睡覺，真正活躍的時段是黎明與黃昏。如果你是朝九晚五的上班族，傍晚時剛好可與兔子互動玩耍，但如果是早睡型家庭，兔子的活動聲可能會打擾到睡眠，也需留意。

▲▼兔子,飼養,專家建議,棄養,認養。（圖／pexels）

台灣兔界呼籲：認養代替購買，了解再決定！
每年有上百隻遭遺棄兔子等待收養，許多兔友社團包括流浪兔保護協會、台灣愛兔協會也都不厭其煩地呼籲民眾，「了解兔性、不要衝動領養、先做好功課再成為牠們的家人！」畢竟，飼養兔子，不是短暫熱潮，更是一場長達十年的愛與責任。

關鍵字： 兔子飼養專家建議棄養認養

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