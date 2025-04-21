全台首創「貓道」！新北打造立體遊樂場　透明觀景窗看萌貓漫步

▲貓咪空中走廊！新北市政府推友善動物空間 療癒員工也吸睛。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

記者楊欣兒／新北報導

新北市政府動保處近日以全台首創「友善貓咪」設計理念，將「貓道」融入天花板，打造立體貓咪遊樂場，讓貓咪能夠在安全、健康的環境中自在生活。

辦公廳舍的天花板特別設計「貓道系統」。「貓道」以堅固的木質材料搭建，沿著天花板蜿蜒延伸，形成一個安全又有趣的立體空間。此外，「貓道」設有多處透明玻璃觀景窗，方便來訪民眾欣賞貓咪的靈活身姿。「貓道」也特別注重結構的穩定與材料安全性，使用耐磨、防滑的表面，確保貓咪活動時不會受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了天花板上的「貓道」，動保處還設立專屬的「親貓空間」，讓貓咪和人類能在輕鬆、安全的環境中互動。另為確保貓咪的生活品質，動保處制定了一系列的管理規範，定期清潔「貓道」和親貓空間、安排專業獸醫進行健康檢查，並由專人負責貓咪的日常餵食與照護，讓貓咪能夠在安全、健康的環境中自在生活。

另外，動保處也鼓勵民眾到各公立動物之家認養犬貓，可享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利，如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。

「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁網址 www.facebook.com/tpc58801