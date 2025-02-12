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收容所鐵籠突伸出「毛掌拍拍安慰」　男一看爆哭：死去貓貓回來了

收容所鐵籠突伸出「毛毛掌拍拍」　男一看爆哭：死去貓貓回來了。（圖／翻攝自Instagram／stickythekitty503）

▲痛失愛貓的男子，被貓咪拍肩安慰。（圖／翻攝自Instagram／stickythekitty503

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名男子痛失養了多年的愛貓，原本不打算再養貓的他路過收容所時，突然有股衝動想進去看看，沒想到進去後，一隻善解人意的小貓突然從籠內伸出貓掌輕拍他的肩，彷彿在給他安慰，讓他覺得這是逝去愛貓特別派來的新家人，最後決定領養。

男子霍利(Chuck Hawley)2018年在錫爾弗頓市(Silverton)街頭發現一隻被黏在路上的小貓，小貓當時只有5周大，帶回家照顧後取名為Sticky，他後來受到Sticky的啟發，為其創作了一系列兒童讀物，作品在全球深受歡迎，然而上月卻傳出，Sticky因為重病不幸身亡的消息。

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正當網友都為Sticky的離世感到傷心不捨時，霍利近來突然在網路上分享，他因為感應到奇妙的緣分，意外在收容所收養了一隻小貓的故事。

霍利表示，原本不打算再養貓的他，開車經過動物收容所Oregon Humane Society時，突然有股衝動想要進去看看，「當我走過一個鋪著藍色防水布的籠子時，一隻貓掌突然伸出來拍我，牠好像知道我需要安慰」，結果掀開防水布一看，籠內小貓竟然長得和Sticky有些神似。

霍利表示，「當下我就知道，我會領養這隻貓」，由於小貓只有6個月大，且還需要接受獸醫治療，又等了一段時間才終於順利收養，後來將小貓命名為艾倫(Allen)，艾倫來到家中後，很神奇地常會待在Sticky生前最喜歡的地點，讓他懷疑艾倫其實是受Sticky之託才會來到他的生活中，相信已在天堂的Sticky仍在看顧著他。

關鍵字： 貓掌寵物領養Chuck Hawley奧勒岡州北美要聞

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