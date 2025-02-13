「朕累了載我回家」緬因貓霸氣跳上警車磨爪踏踏　女主人應門傻眼

▲貓咪坐警車回家。（圖／翻攝自Facebook／Essex Police - Braintree District）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女主人在家時，發現警察突然上門嚇了一跳，正在擔心可能發生什麼大事時，沒想到自家寵物貓因為散步累了，竟然直接跳上警車要警察載牠回家，誇張行為讓她十分傻眼。

居住在霍爾斯特德(Halstead)的32歲女子卡莉(Carly Thomson)，是3歲半緬因貓克萊奧(Cleo)的主人，10日下午在家時突然有警察上門，把她嚇了一跳，沒想到小貓竟然霸氣坐在警車後座上。

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員警告訴卡莉，他們在街上開車巡邏時，注意到克萊奧下雨天獨自站在街上，所以開了窗戶關心，沒想到克萊奧立刻就跳進警車，舒服地在後座磨爪子、理毛，還跳到警察腿上踏踏，弄得到處都是貓毛，彷彿把警車當成自家一樣，員警掃晶片後幫忙帶牠回家。

警方將可愛照片分享在臉書上表示，「看起來克萊奧十分享受這趟車程，我們也很開心能有克萊奧作伴」。照片獲得9千多讚，許多網友稱讚，「這是警察載過最可愛的罪犯了」、「這輛車當然是貓皇的，你們只是幫忙開車」。

卡莉表示，克萊奧平時喜歡在街上四處冒險，常會出現在當地電影院、健身房和遊戲店中，在社區十分有名，社區民眾大家都認識牠，還有網友幫忙在網路上開設專屬社團，專門分享牠在街上出沒的模樣。