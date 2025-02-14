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在自家院子被綁架　拉布拉多「7年後奇蹟現身」主人淚：終於回家

在自家院子被綁架　拉布拉多「7年後奇蹟現身」主人淚：終於回家。（圖／翻攝自Facebook／RSPCA (England & Wales)）

▲狗狗被綁架近8年，終於能夠回家。（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

記者李振慧／綜合報導

英國一對夫妻所養的拉布拉多犬黛西(Daisy)於7年多前在自家院子被綁架，雖然隨著時間過去多年來一直沒有音訊，但他們沒有放棄，希望有天能找回愛犬，沒想到近來心願成真，失蹤多年的黛西真的回到家中。

居住在諾福克郡(Norfolk)的老婦人瑞塔(Rita Potter)和丈夫菲利浦(Philip Potter)，2人所養的寵物犬黛西2017年11月在家中院子被偷，她表示，「我們把黛西的照片放在壁爐架上，每天都看著照片想念牠，一直想知道牠現在到底在哪裡」。

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黛西失蹤將近8年後，英國動物組織RSPCA工作人員近來在距離瑞塔家230英里（約370公里）的濱海韋斯頓市(Weston-super-Mare)，發現身體狀態糟糕的黛西，多年來牠被不肖業者當作繁殖狗，痛苦的生活導致牠乳房有許多腫塊、髖關節發育不良，掃瞄晶片後發現牠多年前被盜，聯繫了瑞塔夫婦。

瑞塔表示，「剛接到電話時還以為是詐騙，完全不敢相信，孩子們知道了都非常高興」。菲利浦表示，「一直以為牠可能死了，沒想到還能回來，這真的是奇蹟」。

從RSPCA所分享的畫面中可看到，13歲的黛西看到2位主人開心地搖著尾巴，後來跑到草地上玩耍，狀態看起來非常興奮，瑞塔也開心表示，「黛西，你終於回家了」，畫面令人動容。

新聞曝光後也獲得許多網友留言，「自從黛西失蹤後，我一直都有關注牠的故事，如今看到牠回家真是太好了」、「這是每個主人最可怕的惡夢，怎麼會有人這樣對待動物」、「心碎的故事，幸好最後有了圓滿結局」、「希望黛西和失散多年的爸媽現在能過著幸福的生活」。

關鍵字： 寵物愛犬失蹤綁架英國Rita Potter繁殖場RSPCA

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