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每隻都想養！女手機發現「被狗狗選中瞬間」　驚喜：就是牠了

每隻都想養！女手機發現「被狗狗選中瞬間」　驚喜：就是牠了。（圖／翻攝自TikTok／the_golden_nacho）

▲女看手機時發現，狗狗早已選定了主人。（圖／翻攝自TikTok／the_golden_nacho）

記者李振慧／綜合報導

荷蘭一名女子因為朋友養的黃金獵犬生了一窩小狗，開心和男友前往查看，由於每隻小狗都非常可愛又活潑，讓她不知道該帶哪隻狗狗一起回家，沒想到查看手機影片時意外發現她和男友被狗狗選為當主人的瞬間。

莫辛克(Renske Morsink)在網路上分享，她和男友被8周大狗狗選中當主人的溫馨影片。影片中可看到，莫辛克朋友所養的狗剛生下一窩小狗，邀請他們前來幫忙領養，2人決定在領養前先和狗狗們玩耍、培養一下感情。

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@the_golden_nacho You don't pick the dog, the dog picks you (or your bf????) #goldenretrieverpuppy #puppylove #newpuppy #puppiesoftiktok #dogdad #dogmomlife #goldenretriever ♬ you look like you love me - Ella Langley & Riley Green

現場約有10隻可愛小狗，當莫辛克坐在地上陪著這群小狗玩耍時，用手機拍影片的男友卻拍到，有一隻小狗沒有跟著去玩，而是一直盯著他看。莫辛克表示，「當我看到畫面時，立刻知道這隻小狗就是我們的狗狗，有時候不是人選小狗，狗狗也會自己選擇主人」。

可愛影片獲得200多萬點閱，網友留言，「小狗不但一直盯著你男友，也有回頭看著你喔」、「狗狗回頭看了你後，眼神好像在說，『把拔，馬麻什麼時候才會發現』」、「正確決定！讓狗狗來選」、「這是真的，有飼養員告訴過我，選狗時不要挑四處跑來跑去的，而是要挑選擇坐在你身邊的狗狗」。

關鍵字： 狗狗荷蘭黃金獵犬領養寵物Renske Morsink

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