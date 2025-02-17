吃完「整塊好市多蛋糕」累趴沙發上　貪心負鼠爆紅！網共鳴：我懂

▲負鼠因為狂吃巧克力爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Nebraska Wildlife Rehab, Inc.）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加州一名女子家中近來闖來一名不速之客，意外發現放在院子中的整塊好市多巧克力蛋糕，竟然被一隻負鼠吃光光，還氣喘吁吁地躺在她的沙發上。沒想到事件曝光後讓這隻負鼠爆紅，被許多網友笑稱是蛋糕大盜。

女子道吉特(Kim Doggett)16日在家時，與兒子一同在後院露臺上發現這隻偷吃巧克力蛋糕的負鼠。她表示，因為家中冰箱塞不下，所以暫時把好市多買的巧克力蛋糕放在後院桌子上，反正冬天的戶外溫度和冰箱差不多，沒想到意外吸引到「蛋糕大盜」。

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從照片中可看到，獨自吃完一整塊巧克力蛋糕的負鼠，氣喘吁吁地躺在露臺上的白色沙發休息，周圍還可看到一堆巧克力爪印。

道吉特表示，由於負鼠看起來不太舒服，她聽說寵物犬不能吃巧克力，所以特別上網查詢，結果發現巧克力似乎也對負鼠有害，立即通知野生動物救援機構前來幫忙。

內布拉斯加州野生動物復健中心人員表示，雖然他們懷疑巧克力有可能對負鼠等哺乳動物的健康造成影響，但由於目前缺乏相關研究所以無法確定，檢查發現牠除了吃下大量巧克力還有因為不良飲食習慣造成的鉛中毒症狀，幸好接受治療後已經恢復健康。

消息傳出後意外讓這隻負鼠爆紅，許多網友笑稱，「負鼠的臉上寫著，『給我巧克力』」、「我為了巧克力也會變成這樣」「女孩們，我們都懂」、「我如果自己1個人吃掉整塊好市多蛋糕，也會和牠一樣不舒服」。野生動物中心後來也為這名「蛋糕大盜」製作專屬T恤，所得收入將用於拯救與照護野生動物。