失蹤5個月狗狗被送到收容所　「見她立刻飛撲」女驚嚇：是我的狗

▲女子工作時，意外與失蹤寵物犬重逢。（圖／翻攝自Facebook／2nd Chance Shelter）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名女子在當地動物收容所工作時，一隻剛被送來的狗狗原本表現地十分緊張，然而見到她後卻突然變得非常興奮開心、不停搖著尾巴，她才發現狗狗是幾個月前走失的寵物犬，意外在收容所團圓。

居住在伯明罕市(Birmingham)的女子坎貝爾(Cheyenne Campbell)，7日當地動物收容所Second Chance Shelter工作時，意外與失蹤5個月以上的寵物犬艾瑪(Emma)重逢，3歲艾瑪被送到收容所時原本十分緊張，然而見到她後卻開心撲到懷中。

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收容所工作人員表示，艾瑪見到坎貝爾後突然不停搖著尾巴，坎貝爾才發現眼前這隻狗狗就是失蹤好幾個月的寵物，「艾瑪直接衝向坎貝爾，被抱起後不停舔著她的臉，坎貝爾開始哭了起來，我們所有人見到這幕也忍不住哭了」。

工作人員表示，艾瑪平時是一隻主要養在家中的室內狗，大約5個月前外出上廁所後，便再也沒有回來，「坎貝爾一直在找牠，不但挨家挨戶拜訪還查遍所有收容所網站，但整個社區都沒有人見過艾瑪」。

工作人員表示，直到近來，一名住在伯明罕市約16公里的好心女子，發現艾瑪後幫忙帶到動物收容所，「我們很開心艾瑪被找到了，而且在牠獲救與家人團圓前也沒有遇到不好的遭遇，是命運把牠帶到了媽媽工作的收容所」。