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瑪爾濟斯躺爬蟲箱取暖　「自己開門」原屋主只能躺角落

記者賈沐蓉／綜合報導

網友曾宥勝家裡養了一隻叫做「熊熊」的瑪爾濟斯，除此之外還養了好幾隻鬆獅蜥，最近天氣變冷，熊熊非常喜歡跑去霸占爬蟲箱，在裡面取暖兼睡覺，還拿蜥蜴們的小床饋頭，「原屋主」被擠到箱子好無奈。

▲馬爾濟斯爽躺爬蟲箱　「自己開門」走進去原屋主只能躺角落。（圖／有點毛毛的／曾宥勝）

▲熊熊躺在爬蟲箱內，原本住在這裡的鬆獅蜥被只好跑到角落。（圖／飼主曾宥勝提供）

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▲馬爾濟斯爽躺爬蟲箱　「自己開門」走進去原屋主只能躺角落。（圖／有點毛毛的／曾宥勝）

▲熊熊：饋頭的不錯喔～（圖／飼主曾宥勝提供）

曾宥勝在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」投稿，由於天冷爬蟲類需要開保溫燈，所以箱內的溫度比外面要高，也意外成了熊熊的「暖氣房」。飼主表示，熊熊從小跟蜥蜴們一起長大，還是小奶狗時就會去玻璃門前找蜥蜴，就算是比體型大很多的綠鬣蜥也絲毫不怕。

▲小時候的熊熊與綠鬣蜥蜴一起玩耍。（影／飼主曾宥勝提供）

▲馬爾濟斯爽躺爬蟲箱　「自己開門」走進去原屋主只能躺角落。（圖／有點毛毛的／曾宥勝）

熊熊從小就愛跑進爬蟲箱裡。（圖／飼主曾宥勝提供）

熊熊長大後學會開門，經常自己跑進鬆獅蜥的箱子裡取暖，不過呼喚名字很快就會跑出來。飼主也透露家裡容易發生「鬆獅蜥失蹤案」，因為熊熊會開門但不會關，經常能看到熊熊睡在爬蟲箱內，原屋主卻消失不見，他笑說「我們就要在沙發底下各角落找蜥蜴」，同時他也補充，家裡的蜥蜴都是經過飼養登記的。

▲馬爾濟斯爽躺爬蟲箱　「自己開門」走進去原屋主只能躺角落。（圖／有點毛毛的／曾宥勝）

▲熊熊與鬆獅蜥蜴一起在外面放風。（圖／飼主曾宥勝提供）

隨後熊熊佔據爬蟲箱的照片在《有點毛毛的》社團中引起許多網友注意，紛紛幽默的鬆獅蜥打抱不平．「鬆：你都不管管嗎？」、「原屋主脾氣真好」、「屋主想換間大一點的房子」。

▲馬爾濟斯爽躺爬蟲箱　「自己開門」走進去原屋主只能躺角落。（圖／有點毛毛的／曾宥勝）

 ▲熊熊：沙發也很好睡啦。（圖／飼主曾宥勝提供）

關鍵字： 寵物瑪爾濟斯爬蟲鬆獅蜥

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