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黑貓「全身戴滿蝴蝶結」一臉淡定　超寵人類妹妹認命陪玩

@victoria.morris Poor Luna#catlover #cattok #girlygirl #girlythings #threenager #fyp ♬ Just A Girl - No Doubt

記者賈沐蓉／綜合報導

黑色波絲貓「露娜」被媽媽託付暫時照顧3歲妹妹，沒想到媽媽只是暫時離開一下下，回來後露娜身上就出現許多蝴蝶結，顯然是妹妹的傑作，不過露娜的反應倒是很淡定，甚至還有點享受。

▲黑貓超寵人類妹妹　全身「戴滿蝴蝶結」陪玩還一臉淡定。（圖／翻攝自TikTok／@victoria.morris）

▲露娜非常寵愛小朋友，被騷擾時也很包容。（圖／翻攝自TikTok／@victoria.morris）

TikTok帳號@victoria.morris可以看見，女孩與貓咪一起待在床上，一人一貓身邊散落著五顏六色的蝴蝶結、髮圈等飾品，連露娜的頭上也戴著一枚粉色的蝴蝶結，身體上則裝飾了更多，面對這種情況，這位「保母貓」看起來並不慌張，沒有試著逃離女孩身邊，發現鏟屎官出現時也只是抬頭看了看，旁邊的小妹妹則面帶笑容，非常滿意自己的大作。

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▲黑貓超寵人類妹妹　全身「戴滿蝴蝶結」陪玩還一臉淡定。（圖／翻攝自TikTok／@victoria.morris）

▲露娜：蝴蝶結不錯喔～（圖／翻攝自TikTok／@victoria.morris）

平時露娜也真的很寵家裡的小朋友，被小妹妹整隻抱著到處走也不生氣，面對弟弟拿著恐龍氣球湊到面前，牠也表現得非常平靜。隨後牠寵小孩的影片目前已經吸引了超過1500萬次的點閱，網友們也紛紛留言表達對露娜的喜愛，「這是我最近看到最可愛的東西！」、「貓：我漂亮吧？」、「絕對是兩個朋友在找樂子」。

▲黑貓超寵人類妹妹　全身「戴滿蝴蝶結」陪玩還一臉淡定。（圖／翻攝自TikTok／@victoria.morris）

▲露娜被妹妹整隻抱起來也沒有生氣。（圖／翻攝自TikTok／@victoria.morris）

關鍵字： 保母可愛黑貓蝴蝶結

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