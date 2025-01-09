看得妳心裡發寒！　虎班從窗簾後偷窺嚇壞鏟屎官

▲ 虎斑從窗簾後偷窺鏟屎官，害她下一大跳。（圖／翻攝自X／@X5M2u5OhMyIdYpx）

記者賈沐蓉／綜合報導

Tama（たま）是一隻住在日本的虎斑母貓，與自己的鏟屎官貓咪老師（にゃんこ先生）住在一起。這天貓咪老師發現有股奇怪的視線在盯著自己，抬起頭的瞬間卻與正在窗簾後偷窺自己的Tama四目相對，讓她大呼實在太可怕。

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▲ 平時的Tama。（圖／翻攝自X／@X5M2u5OhMyIdYpx）

在X帳號@X5M2u5OhMyIdYpx分享的照片中，可以看見Tama幾乎整隻貓「隱身」在窗簾後面，只露出一顆眼睛與部份身體，偏偏那顆眼睛還直勾勾的盯著鏡頭看，與某些恐怖片中反派默默盯著受害者的樣子一模一樣，讓人忍不住越看越背脊發涼。連飼主貓咪老師也在貼文中對Tama求饒，「停下，這實在太可怕了」。

不過平時的Tama是隻可愛的貓咪，跟其他貓咪一樣無法抗拒紙袋的魅力，有時候牠沒辦法整隻塞進去，就會露出一截誘人的屁屁與尾巴在外面見客。

隨後牠「看的你心裡發寒」的照片也吸引不少網友的注意，「這個時候看到好恐怖」、「好吧，他對你的心臟不好」。此外還有人好奇Tama到底看見了什麼，飼主則幽默用貓的口吻回覆「過年吃胖的主人」。

▲ Tama沒辦法整隻塞進紙盒裡，露出毛茸茸的屁股與尾巴。（圖／翻攝自X／@X5M2u5OhMyIdYpx）