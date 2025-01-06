新年第一天「被貓皇緊盯」催放飯　鏟屎官壓力山大喊冤

▲鏟屎官新年第一天就被貓皇催著放飯，讓她覺得壓力山大。（圖／翻攝自X／@marukotokinako）

記者賈沐蓉／綜合報導

小丸子（まるこ︎︎，Maruko）是一隻4歲的白底虎班貓。新年第一天鏟屎官明明已經準時起床，卻發現小丸子早早就坐在飼料碗旁邊等候，表情嚴肅的盯著剛起床的奴才，眼神施加無形的壓力催她趕快上貢早餐，讓飼主忍不住抱怨「我明明就沒有遲到」。

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▲小丸子表情嚴肅的盯著媽媽，無聲要求趕快放飯。（圖／翻攝自X／@marukotokinako）

飼主在X帳號@marukotokinako上傳照片，小丸子坐在空飼料碗旁邊，不耐煩的看著剛醒來的鏟屎官，似乎在抱怨為什麼這麼晚才放飯。奴才新年第一天就接受「緊迫盯人」目光，也變成新年首波壓力，她忍不住發牢騷「我明明沒睡過頭！」。

不過在新年第四天，這位鏟屎官真的不小心睡過頭，看到小丸子坐在飯碗前滿臉怒氣，她只好趕快跟貓主子道歉。小丸子讓奴才「壓力山大」的照片已經累積了超過20萬次點閱，吸引許多網友的留言，「新年的初次壓力」、「貓：媽咪，飯呢？」、「牠一直坐著等很乖呀」。

▲當媽媽真的睡過頭時，小丸子的表情變得非常不爽。（圖／翻攝自X／@marukotokinako）