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台南橘貓「尼莫」領養4天遭虐　潑漂白水、燙傷脫毛丟山區

記者賈沐蓉／採訪報導

台南市一名楊姓女子被領養來的橘貓「尼莫」弄傷，竟用漂白水和熱水潑灑，造成尼莫臉部大面積脫毛，身上還有其他燙傷的痕跡。許姓男友擔心尼莫被虐死，因此放生到新化山區，但事後擔心貓咪又帶著朋友把貓找回，目前尼莫已送醫治療，並安置在朋友家中。

▲台南橘貓領養後慘被虐待　遭潑漂白水燙傷脫毛又被丟山區。（圖／救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲尼莫被領養後慘遭虐待，身上有許多上燙傷脫毛的痕跡。（圖／參與救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據當時幫忙救援的人員提供的資料，楊姓女子在12月18日左右領養尼莫，22日因被貓咪抓咬受傷開始施虐。過程中她使用漂白水、熱水對著尼莫潑灑，並在與許姓男友的對話紀錄中多次表示要殺死貓。男方在得知消息後，害怕尼莫真的被虐待致死，於是在12月26日載到新化木架山棄養。楊姓女子得知貓被丟掉後還抱怨「就說直接殺了，就沒那麼多問題了」。

▲台南橘貓領養後慘被虐待　遭潑漂白水燙傷脫毛又被丟山區。（圖／救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲楊姓女子多次表示要殺死尼莫。（圖／參與救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後許姓男友至動保處通報尼莫遺失，後來又反悔自己上山尋找但失敗，隔天再次帶著朋友上山搜尋，才發現尼莫的蹤跡，並將貓咪送至動物醫院。尼莫身體有多處脫毛、眼睛受傷，原本黑色的項圈也被漂白水泡到變白。目前牠的狀況還算穩定，正在救援人員的家裡繼續療養。

▲台南橘貓領養後慘被虐待　遭潑漂白水燙傷脫毛又被丟山區。（圖／救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

尼莫獲救後被送往醫院治療。（圖／參與救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲許姓男友與朋友一起上山找貓，將尼莫帶回送醫。（圖／參與救援人員提供提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台南市動物防疫保護處的動物保護組組長黃瓊如表示，目前這個案子正在調查中，目前已經找到這位虐貓的楊姓女子，接下來還需要詢問案件的細節。她提到，許姓女子的行為已經違反了《動物保護法》第5條之2的內容，「如果情節重大可處最高2年刑期或拘役，並處20萬以上和200萬以下的罰款」。

▲台南橘貓領養後慘被虐待　遭潑漂白水燙傷脫毛又被丟山區。（圖／救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲尼莫待在救援人員家中休養身體。（圖／參與救援人員提供提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 台南虐貓動物保護橘貓尼莫動物救援

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