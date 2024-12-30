樹獺突失足摔落！遊客遭砸痛到抱頭...北市動物園回應了

▲樹獺在攀爬展場樹木時不慎摔落，砸中一名男遊客的頭。（圖／翻攝 Threads ratingwu）

圖文／CTWANT

台北市立動物園昨（29）日發生突發狀況，「熱帶雨林館」內的樹獺在攀爬展場樹木時不慎摔落，有一名遊客剛好被樹獺砸中，所幸都沒有大礙，當時引起民眾圍觀，事後也在網路引起熱議。

從網友在Threads分享的影片中可看到，在人來人往的「熱帶雨林館」內，有隻樹獺從樹木上突然跌落，路過遊客還剛好被樹獺砸中，樹獺隨後趴在遊客步道上，慢慢爬上欄杆，當時引起一群民眾圍觀，事後也在網路引起熱議。原PO直呼「來過這麼多次動物園，第一次目睹樹懶從樹上摔下，還砸中遊客的頭，看了都覺得痛。好在樹懶和遊客都沒事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出也在網路上掀起不小熱議，有疑似是當事男遊客的太太在留言區回覆「當下只知道頭超級痛，幸好沒傷到小朋友，後續沒有什麼大問題，今早起床還是一尾活龍，只能說真的太幸運了。」

對此，動物園則回應表示，當下現場工作人員立即詢問遊客狀況，遊客表示無礙不需要送醫，摔落的樹獺經保育員檢查也幸未受傷，昨日已正常活動進食，相關工作人員今早至現場檢視事發環境，將再討論是否需加強相關防範措施，以維護動物及遊客安全，呼籲若遭樹獺碰撞的遊客仍有不適，可以和動物園聯繫。

延伸閱讀

▸ 南韓空難9位家人全沒了！80歲老翁慟：本來要為我慶生

▸ 南韓空難179死不少人怕搭機 全球最安全航空名單曝！台灣僅「這家」上榜

▸ 原始連結