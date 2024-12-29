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拉布拉多啃壞萬元鈔票　見媽跪地收拾「尷尬拍肩」求原諒

▲拉不拉多「啃壞千元大鈔」　尷尬拍肩跟馬麻道歉：不要生氣嘛。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

▲拉布拉多撕爛萬元大鈔，尷尬的舉手拍上媽媽的肩安慰。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本神奈川縣的拉布拉多犬鮑伯把萬元鈔票（約2100台幣）撕成了碎片。面對爸爸的指責，牠選擇心虛的移開視線，看到媽媽收拾地上的碎紙鈔時，牠有點尷尬的伸手拍拍她的肩膀，像是在安慰媽媽不要難過。當天正好是平安夜，鮑伯調皮的舉動讓奴才的錢包不太平安。

▲拉不拉多「啃壞千元大鈔」　尷尬拍肩跟馬麻道歉：不要生氣嘛。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

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鮑伯挨罵並選擇撇頭裝無辜。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

▲拉不拉多「啃壞千元大鈔」　尷尬拍肩跟馬麻道歉：不要生氣嘛。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

▲鮑伯：爸你唸完了沒...。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

在鮑伯寵物粉專@Don_Mei_0105的貼文中，可以看到飼主拿著咬爛的紙鈔興師問罪，犯罪狗則一臉無辜的撇頭裝傻。鮑伯發現媽媽正在收拾殘局，還是乖巧地舉起手手搭上媽媽的肩，似乎想試著讓媽媽的心情好一點，而這可愛的一幕就恰好被旁邊的爸爸拍下了。

鮑伯的「犯罪事蹟」還不只這一件，先前牠就破壞過家裡要付給寵物訓練師的薪資單，還曾經咬著爸爸的錢包在家裡四處亂跑，讓飼主血壓飆升之餘也挨了不少罵。鮑伯這次「咬爆鈔票」的行為雖然不稀奇，但牠尷尬拍肩安慰人的模樣還是逗樂許多網友，「好可愛哈哈」、「那個抱歉的手手」、「牠看起來在說：別在意啦...」。

▲拉不拉多「啃壞千元大鈔」　尷尬拍肩跟馬麻道歉：不要生氣嘛。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

▲被鮑伯咬爛的薪資單。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

▲拉不拉多「啃壞千元大鈔」　尷尬拍肩跟馬麻道歉：不要生氣嘛。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

▲鮑伯搖著尾巴叼著爸爸的錢包亂跑，把飼主嚇了好大一跳。（圖／翻攝自X／@Don_Mei_0105）

 

關鍵字： 拉布拉多撕毀鈔票狗撕鈔票

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