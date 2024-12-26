胖玳瑁貓陪奴才泡澡「以為人類溺水」　著急緊盯狂喵

記者賈沐蓉／綜合報導

網友璇家裡的玳瑁貓「臭小貓」硬擠進浴室陪泡澡，牠見鏟屎官泡太久，誤以為是溺水了，於是著急得在浴缸邊大聲喵喵叫。飼主見愛貓擔心奴才的可愛模樣，迅速掏出手機錄下了這段療癒人心的影片。

▲臭小貓覺得奴才泡澡太久，以為她溺水於是著急得喵喵叫。（圖／網友璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中可以看到臭小貓站在馬桶蓋上，一臉緊張地對著正在泡澡的璇大叫，後來牠乾脆原地坐下，緊盯著浴缸裡的奴才，像是在關心對方是否有生命危險，直到聽到飼主說「小貓～」時，似乎才稍微放心，假裝沒事地去舔馬桶蓋上的水。

▲臭小貓很擔心鏟屎官出事。（圖／網友璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

璇在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，臭小貓是一隻很會開門的貓咪，當初就是牠把門擠開進浴室的，等鏟屎官洗完澡後，還一直在浴缸旁邊徘徊，似乎是在確認這個地方的安全性。同時飼主也表示，臭小貓非常有個性，由於牠親人不親貓，所以如果遇到「有養貓的人」就會很兇。

▲臭小貓在貓奴面前睡到翻肚。（圖／網友璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

臭小貓擔心奴才溺水的影片融化了眾多網友的心，他們紛紛留言，「差點就要說出人話了」、「貓：出不來要講欸！」、「小貓很認真的照顧貓奴」。此外，還有其他人不小心將重點放在小貓「壯碩」的身材上，「雖然有點不禮貌，但貓貓坐下後那個後腳⋯我看不到哈哈」。

▲小貓因為身材壯碩，坐下時肚肚會完美遮住後腳。（圖／網友璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）