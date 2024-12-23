圓潤三花貓對比3年前幼幼照　純真奶喵變肉嘟嘟大姐頭

▲鏟屎官拿出貓主子小時候的照片比對，發現牠整整放大了一圈。（圖／翻攝自X／@oage_cat）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本三花英國短毛貓「大上（おあげ）」今年3歲，這天鏟屎官心血來潮對比了一下愛貓三年前跟現在的樣子，發現原本的可愛小奶貓現在整整「放大」了好幾倍，從前天真無邪的眼神也變得有些凶悍，讓他忍不住將這組對比照分享到網路上。

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▲大上跟3年前比起來，「膨脹」了不少。（圖／翻攝自X／@oage_cat）

在大上的X帳號@oage_cat中可以發現，牠3年前還是個小幼貓，體型非常嬌小，大大的眼睛看起來天真無邪。然而三年後的的大上直接變大了一圈，眼神也從一開始的單純變得有些厭世。不過牠改變的只有外表，內心還是一隻熱情又溫柔的大貓，不但喜歡拍屁屁呼嚕，發現飼主要出遠門時還會偷跑進行李箱。

目前這張「三年前後對比」照片已經吸引了超過56萬次的點閱率，在此之前飼主還分享過大上剛到家、到家一年後與現在的照片做比較，可以發現貓咪的外型真的有在逐漸改變。不少網友也幽默的留言調侃貓咪，「變得更圓了」、「至少漂亮的毛還健在（笑）」、「長大了真棒阿...」。

▲大上躲在鏟屎官的行李箱裡，佔據了快一整格。（圖／翻攝自X／@oage_cat）

▲剛到飼主家時的大上。（圖／翻攝自X／@oage_cat）