飼主老公「超怕家中貴賓」　幫穿胸背剛套一隻手差點遭咬

記者賈沐蓉／綜合報導

康納(Connor)是一隻住在美國的約客貴賓狗，自從飼主結婚後牠就多了一位新爸爸。然而新爸爸非常害怕康納，當他嘗試幫毛孩穿胸背時就受到了阻礙，剛穿進一隻手就差點被咬。

▲一開始新爸爸與康納的相處並不順利，想幫忙穿胸背差點被咬。（圖／翻攝自TikTok／@heatherrose010）

TikTok帳號@heatherrose010分享的影片中，新爸爸鼓起勇氣幫康納穿胸背，牠摸了摸狗狗，詢問妻子會不會被咬，而妻子保證「牠不會咬你的！」，然而才剛穿好一隻前爪，康納就張嘴想咬手，幸好爸爸閃得快才沒有受傷。

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▲康納瞬間開咬，把爸爸嚇得不輕。（圖／翻攝自TikTok／@heatherrose010）

康納的媽媽並未放棄讓毛孩與老公破冰，在第三次練習時親自上陣示範，在她的鼓勵下老公也順利的替康納穿上胸背。康納和新爸爸互動過程意外讓康納成為網紅明星，許多網友也在影片底下留言「他在模仿你的聲音欸！」、「康納知道他下一步要幹嘛」、「狗狗在給你設陷阱」。

▲飼主老公終於成功替康納穿上胸背。（圖／翻攝自TikTok／@heatherrose010）