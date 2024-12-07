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阿金去安親班突然「叼手帶路」　貼心原因讓褓姆都融化了

▲狗狗上日托中心突然「咬住保母」 原來是希望他摸姐姐。（圖／翻攝自Instagram／pupsatplay_montclair）

▲黃金獵犬叼著狗褓姆的手，要對方多摸摸姐姐。（圖／翻攝自Instagram／pupsatplay_montclair）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國加州的一所狗狗日托中心中，黃金獵犬希歐(Theo)突然輕咬住褓姆的手臂，想領到某個地方，褓姆跟著前進才發現，原來希歐是想讓她摸摸狗姐姐，因此特地把他帶過來。這則可愛的影片出現在網路上後，立刻療癒了許多人的內心。

▲狗狗上日托中心突然「咬住保母」 原來是希望他摸姐姐。（圖／翻攝自Instagram／pupsatplay_montclair）

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▲希歐：快點，跟我來！（圖／翻攝自Instagram／pupsatplay_montclair）

Instagram@pupsatplay_montclair分享，希歐輕輕叼起保姆的手腕領著對方往屋內走，起初褓姆還不知道希歐的意思，邊走邊問「我們要去哪裡？」。原來是希歐的狗姐姐米亞(Mia)一直躲在角落，而貼心的弟弟想讓保姆多給姐姐一點關注，因此才特地把人帶來這裡，而保姆也很快的實現希歐的願望，摸了米亞很多下。


日托中心員工被希歐的貼心融化，將這段影片上傳網路，並興奮配文「這可能是你整天下來看過最可愛的東西！」，目前已經吸引了超過200萬次的點閱率。起初不少人在擔心米亞是不是生病了，而米亞的飼主也在留言區說明「米亞沒有生病，牠只是在地板上享受放鬆的時光」。隨後許多網友也被希歐的貼心舉動融化「老天啊牠真貼心！」、「希歐：現在，給我姐姐一點關注啦」、「希望米亞可以得到很多摸摸」。

▲狗狗上日托中心突然「咬住保母」 原來是希望他摸姐姐。（圖／翻攝自Instagram／pupsatplay_montclair）

▲正在享受摸摸的米亞。（圖／翻攝自Instagram／pupsatplay_montclair）

關鍵字： 黃金獵犬寵物安親狗安親毛小孩

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