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柴柴每天5點坐門口等爸回家　飼主心疼：對不起，爸爸不會回來了

▲柴柴每天「定時等爸回家」緊盯門口　他卻永遠不會再出現...（圖／翻攝自X／@mm_0303030）

▲柴柴每天下午都會準時出現在門口，期盼已經過世的爸爸回家。（圖／翻攝自X／@mm_0303030）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻柴犬每天下午5點都會準時出現在家門口，等待爸爸回家，爸爸離世後，這個習慣仍未改變，飼主將牠坐在玄關處等人回家的身影拍下，感人的一幕分享至X平台後，至今已吸引了超過1700萬次的點閱。

▲柴柴每天「定時等爸回家」緊盯門口　他卻永遠不會再出現...（圖／翻攝自X／@mm_0303030）

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▲柴犬與家中的寵物貓，一起窩在飼主爸爸身邊休息。（圖／翻攝自X／@mm_0303030）

根據X帳號@mm_0303030，飼主表示每天傍晚5點按下電鍋開關後，家中飼養的柴犬就會開始出來活動，並坐在門口等待5點半回家的爸爸。後來爸爸因故離世，但不知情的柴柴每天仍會守在門口，盼望著再也不會回家的爸爸出現，悲傷的飼主也只能向愛犬說，「對不起，但爸爸不會再回來了...」。

飼主將這則貼文分享至自己的X帳號後，收到了許多安慰狗狗的留言，她也在留言區告訴網友們，雖然單看這篇貼文會認為這是則悲傷的故事，但家人們每天都會給柴柴很多愛。柴柴已經是老狗了，但每天都吃得很好並躺在被爐裡舒服度日，同時飼主也希望「無論是貓、狗、小動物或水族動物與爬蟲類，都能過得健康快樂」。

▲柴柴每天「定時等爸回家」緊盯門口　他卻永遠不會再出現...（圖／翻攝自X／@mm_0303030）

▲窩在被爐裡舒服取暖的柴柴。（圖／翻攝自X／@mm_0303030）

關鍵字： 柴犬感人等門

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